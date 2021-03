Constelação ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 06:00

ÁRIES



Você vai querer ficar no seu canto. O seu sexto sentido pode te revelar algumas informações importantes. Aproveite demais o romance hoje.



TOURO



Publicidade

Algumas boas oportunidades no trabalho podem surgir. A sua solidariedade vai estar em evidência. Uma amizade colorida pode virar namoro.



GÊMEOS



O esforço vai te respaldar na vida profissional. Aposte na sua intuição para progredir na carreira. Evite a rotina na paquera.



CÂNCER



Publicidade

Seja inovador. Conte com excelentes energias para sair da mesmice e mantenha o foco para não se distrair. A vida a dois promete bons momentos.



LEÃO



Imprevistos ligados ao trabalho podem aparecer. Busque se adaptar às novidades. Você vai se dar bem no final das contas. Sensualize na conquista.



VIRGEM



Publicidade

Busque revigorar a mente e cuidar da saúde. A companhia de pessoas próximas vai fazer bem. Com quem ama, há sinal de muita afinidade.



LIBRA



A saúde pede mais atenção. Atividades físicas podem ser recomendadas. Vai sobrar energia para cuidar das tarefas. O romance ganha destaque hoje.



ESCORPIÃO



Publicidade

O dia começa com ótimas vibrações. Aproveite o contato com as pessoas queridas, mesmo a distância. Altas doses de romantismo prometem animar a relação.



SAGITÁRIO



A família vai chamar a sua atenção. Você vai ter o apoio dos parentes. Cuide e organize o seu lar. A paquera pode esquentar a noite.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Você vai conseguir se expressar bem hoje. Pode causar uma boa impressão em colegas com a sua lábia. A leveza vai melhorar o romance.



AQUÁRIO



Concentre-se nas finanças. Tome cuidado com os excessos de gastos. Organizar o orçamento do casal também pode ser uma tarefa.



PEIXES



Publicidade

Grande momento astral para você. Cultive sonhos mais elevados e coloque os seus interesses em primeiro lugar. No amor, busque não sufocar o companheiro.