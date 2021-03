Lua minguante .

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 12:51

Rio - A lua minguante em Sagitário convida a refletir sobre tudo aquilo que não serve mais e deve ser abandonado. A cigana e sensitiva Sara Zaad afirma que essa fase da lunação pode aumentar a irritação e a impaciência, mas é importante, antes de tudo, deixar a fé e a espiritualidade guiar essa caminhada.

Segundo Sara Zaad, a lua sagitariana é intensa e expande tudo que toca. Isso pode fazer com que as pessoas acreditem que são donos da verdade absoluta. “Devemos lembrar que a pandemia atinge o seu grau máximo. Por mais que estejamos irritados e cansados de ficar em casa, é necessário ter a consciência de que este momento desafiador ainda não acabou.”



A cigana aconselha para as pessoas que têm filhos, principalmente pequenos, para protegê-los e dar o exemplo. “Chame seu filho para a responsabilidade. Estamos mais sensíveis, instáveis, com muita mudança de humor. Também, tenha cuidado para não descontar tudo na comida e nas compras.”



ÁRIES



Ariano, nesta semana você estará mais instável, mais sensível e falando as coisas de uma maneira mais direta, mais dura, principalmente em questões profissionais. Isso é algo que pode manchar a sua imagem e causar discussão com os colegas. Você está com a energia um pouco mais baixa do que o normal, absorvendo muitos problemas que estão à sua volta e que na verdade não são seus.



Se possível fique mais isolado e não se misture muito com as pessoas esta semana. As pessoas sabem que você normalmente é uma pessoa que não se controla na hora de emitir opiniões e atitudes, o que acaba provocando para que você perca sua razão.



Não é o momento de ter opiniões muito rígidas e nem de confrontar ninguém. Procure ser flexível e se adapte às novas condições de trabalho do momento, pois a pandemia está nos forçando a viver a vida de uma maneira diferente da que estamos acostumados.



Para os arianos que estão à procura de um emprego, muito cuidado com aquilo que vão falar em uma entrevista. Procurem não ir com muitas exigências nem toquem em assuntos polêmicos demais. É a hora de ter bom senso.



TOURO



Taurino, muito cuidado com algum projeto ou objetivo que tenha. Ele pode não sair exatamente como você planejou, principalmente se houverem amizades envolvidas. Você pode ter de arcar com algum tipo de despesa que não estava programada, então não dê nada como certo. Esteja preparado para alguma mudança.



Você costuma ter amizades influentes e poderosas, mas se você espera algo delas, esta semana, pode ser que não aconteça, que elas falhem com você, por isso já é bom ficar preparado para mudanças de planos.

Sua situação financeira pode ficar instável, com algum investimento financeiro que possa ter dado prejuízo ou mesmo o seu cônjuge, ou parceiro de negócios, passar por alguma situação desafiadora que irá exigir que você assuma uma maior parte das finanças. Evite gastos excessivos.



Você estará mais interessado pelo lado oculto e místico da vida, além de mais vulnerável energeticamente. Portanto, cuidado com pessoas que fingem ser suas amigas, mas na verdade só sugam as suas energias. Observe mais antes de confiar em qualquer pessoa.



GÊMEOS



Geminiano, nesta semana você pode estar com uma vida social mais intensa do que o normal, sendo chamado pelas pessoas para sair, mas deve levar em consideração que estamos vivendo um momento pandêmico e que devemos ter responsabilidade social. Evite aglomerações e não tenha medo de dizer NÃO a um convite. Esta é a hora em que todos nós temos de nos unir para acabar com este momento desafiador o mais rápido possível.



Você pode enfrentar discussões com parcerias profissionais por conta de divergências de visão, mas lembre-se que neste momento é a hora de todos nós fazermos sacrifícios e nos reinventarmos, principalmente na parte profissional. É a hora de você contar com mais de uma fonte de renda, não somente com uma atividade profissional.



Se você tem uma sociedade com alguém, você pode passar por situações desafiadoras envolvendo os parceiros, em razão de alguma instabilidade financeira da parte desta pessoa. Evite gastos desnecessários.



CÂNCER



Canceriano, aproveite estes dias de lua minguante para descansar mais, pois a sua saúde estará um pouco mais frágil do que o normal. Beba muita água, comece uma dieta detox, cuide da sua alimentação e coma coisas mais saudáveis. Caso tenham filhos pequenos, ou mulheres na família, eles podem sofrer com o mesmo problema.



É importante que você procure manter o seu cotidiano e a sua rotina e de sua família o mais saudáveis possível. Preste atenção caso tenha animais de estimação, pois eles podem adoecer por conta de energias da casa que não sejam legais, além de conflitos com seus colegas de trabalho, já que estará mais verdadeiro, mais direto, dizendo coisas que podem magoar ou confrontar situações que não esteja gostando.



Seus ideais, a sua crença, a sua fé e a sua filosofia de vida são suas, canceriano, e você deve evitar tentar empurrá-los goela abaixo nas pessoas por achar que só o seu jeito de ver a vida está certo. Você não é o dono da verdade absoluta, nem ninguém, pois cada um tem uma maneira de ver a vida.



LEÃO



Leonino, você gosta de aproveitar os prazeres da vida, ir a festas, reuniões, estar com os amigos, sair com os filhos, mas neste momento não podemos fazer tudo isso. É importante que você busque alternativas para a diversão neste momento e possa fazer reuniões mais íntimas, se divertir em casa com as crianças e inventar algo que possa ajudar a passar por este momento desafiador, mas se colocando o menos possível em risco.



Caso você esteja esperando por alguma herança, ou mesmo alguma situação de inventário, pode não acontecer, ou então você acabará recebendo menos do que gostaria, então não crie expectativas. É necessário um controle maior com os gastos, evitando os supérfluos e comprando aquilo que for necessário.



VIRGEM



Virginiano, é importante que você não deixe pessoas de sua família, principalmente seu pai e mãe, se meterem na sua vida, seja nos seus relacionamentos ou mesmo nas suas parcerias de negócios. Sabemos que eles não fazem isso por mal, mas por quererem que sejamos como elas, ou mesmo tentam nos alertar de coisas que elas viveram que não acabam bem, mas se esquecem de que somos pessoas diferentes, com os nossos sonhos, projetos e objetivos.



Você vai se deparar com crenças maternas ou paternas que atrapalhem as suas relações e que você mesmo nem se dê conta. Nesta semana será a ideal para que você possa colocar, finalmente, estas crenças fora de sua vida.



Nem tudo o que nossa mãe viveu ou que nosso pai viveu acontecerá. Quando ficamos submissos demais a estas pessoas, só fazendo aquilo que elas acham que devemos fazer, agradamos a todos menos a nós mesmos.



Procure resolver estas questões familiares de vez e não deixe que estas crenças façam estragos na sua vida. Saiba quem você é, honre sim a sua história e os seus ancestrais, mas não se permita ser dominado por eles. Aprenda a dizer não!



É importante também ficar atento ao seu estômago, pois ele pode estar mais sensível por conta de questões emocionais que podem refletir no seu corpo e na sua saúde física.



LIBRA



Libriano, nesta semana é importante que você não se meta em intrigas e fofocas no ambiente de trabalho, pois você pode ficar com a sua imagem profissional prejudicada. Evite tocar em assuntos polêmicos e fazer várias coisas ao mesmo tempo, pois você estará bastante dispersivo e desfocado, querendo fazer um monte de coisa e não fazendo bem nenhuma delas.



As redes sociais, neste momento, estão completamente polarizadas, com muitas brigas sem sentido e que só servem para causar conflito. Neste momento você precisa ser aquela pessoa que contemporiza, que vê os dois lados, que é sensata e justa, e não aquela que põe fogo e inflama as discussões. Você é uma pessoa que consegue ver beleza em tudo, libriano, que é ética, e que sabe usar as palavras para gerar paz, não guerra, e é nisto que deve focar.



Você pode ter problemas com vizinhos e pessoas próximas da família, como irmãos e primos. Por isso, evite falar sobre assuntos que podem gerar mal entendidos e problemas de comunicação entre vocês.



ESCORPIÃO



Escorpiano, nesta semana a sua situação financeira pode estar bastante instável e você pode passar por períodos de altos e baixos financeiros. Este é o momento ideal para você cortar gastos e evitar compras supérfluas, por impulso.



Tente se preocupar com seu bem estar e o de sua família, então, mesmo que a contragosto, o dinheiro gasto com lazer e diversão devem ser reduzidos neste momento. Caso conte com a ajuda financeira de algum familiar, principalmente mulheres, ela pode ser menor ou mesmo não existir. Procure economizar para o futuro, tendo sempre uma reserva de emergência.



SAGITÁRIO



Sagitariano, nesta semana você estará extremamente sensível e emotivo, podendo descontar em cima dos seus familiares toda angústia e irritação que está sentindo por não sair livremente da maneira que você queria. Você tem mais necessidade de liberdade do que os outros signos, sagitarianos, mas neste momento deve entender que todos estão dando as suas cotas de sacrifício pessoal. É hora de termos responsabilidade, de pensarmos nas pessoas à nossa volta e não somente em nós, pois o mundo não pode girar somente em torno de seu umbigo.



Esta semana você pode ter gastos extras com problemas em casa, com algo que pode quebrar ou algum conserto que você deva fazer, então fique atento com alguma situação neste sentido e resolva o quanto antes para não piorar.



Aproveite os dias de lua minguante para voltar para dentro de si e trabalhar aquelas emoções e situações que você vem evitando a bastante tempo. A lua minguante é excelente para fazermos estas transformações pessoais, deixando vícios e maus hábitos de lado. Não tenha medo de mudar!



CAPRICÓRNIO



Capricorniano, aproveite estes dias de lua minguante para se isolar um pouco das redes sociais, para refazer a sua energia psíquica. Você acaba se metendo em discussões polêmicas que não levam a lugar nenhum. É necessário, neste momento tão desafiador, que você esteja com a energia pessoal em alta e não se preocupe com os pensamentos alheios, que te absorvem demais. Você não vai conseguir resolver o problema de todos a sua volta, capricorniano. Cada um é responsável por si e você deve ser responsável por você mesmo neste momento.



Pode ter algum familiar que neste momento vai precisar mais de sua atenção, principalmente mulheres mais velhas, então esteja atento para que você possa dar este suporte emocional.



O aparelho digestivo estará mais sensível, muito por conta de questões emocionais. Então, não tenha medo de entrar em contato com seus sentimentos mais profundos ou seu corpo pagará por isso.



AQUÁRIO



Aquariano, não conte muito com suas amizades se tiver algum projeto com elas, você pode se decepcionar. Isso não por culpa delas, mas por algo dar errado de última hora. Procure ter sempre um plano B ou C e evite gastar demais em coisas supérfluas, que não são prioridade neste momento.



Você vai estar com uma certa facilidade para ganhar dinheiro, mas da mesma maneira que o dinheiro entrará, sairá se você gastar demais. Procure economizar fazendo uma poupança, pense de uma maneira coletiva e não se deixe levar somente por gastos egoístas.



Quando pensamos no coletivo, nos preocupamos além de nós e conseguimos ajudar pessoas em situações mais desafiadoras que a nossa. Isso nos traz um bem estar enorme, sem contar que tudo o que fazemos de bom para o outro, volta para nós.



PEIXES



Pisciano, muito cuidado com situações confusas envolvendo a sua carreira. Você pode se enganar com pessoas que se dizem suas amigas, mas que na verdade só querem o seu lugar na empresa.



Não saia contando sobre seus segredos para ninguém e procure usar mais a sua intuição. Não confie em qualquer pessoa que se apresente como sua amiga, lembre-se que em ambientes corporativos nem sempre as amizades são verdadeiras. Trabalhe com muita atenção, você estará bastante dispersivo e desfocado e pode deixar passar algum detalhe importante de algum projeto. Isso pode ser usado contra você, como se você fosse irresponsável e uma pessoa em que não se pode confiar em trabalhos importantes.



Para os piscianos desempregados, caso sejam chamados para alguma entrevista de emprego, procurem estar bastante focados. Não se deixem distrair, prestem atenção no horário pra não chegar atrasado e nem perder esta chance.