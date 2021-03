Oração Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 11:06

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões de angústia, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas da vida. O salmo 127 fala sobre trabalhar a honestidade, a confiança e o companheirismo ao lado do Senhor. Além disso, revela que os sacrifícios feitos ajudam a renovar a aliança com Deus.

Salmo 127



Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam; se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava; não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta.