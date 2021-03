Constelação ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 06:00

ÁRIES



Você pode acordar irritado hoje. Pegue leve nas críticas. Aprimore a sua forma de lidar com o dinheiro. Chegue a um consenso sobre finanças com o par.



TOURO



O seu lado sensível ficará em alta. Reflita e medite um pouco. Reúna a galera, mesmo que virtualmente. Na paquera, pode pintar alguém indicado aos amigos.



GÊMEOS



Algumas complicações podem surgir. Se tiver notícias desagradáveis, tenha calma. Energias positivas no trabalho. A atração vai gerar uma conquista.



CÂNCER



Expanda o seu horizonte hoje. Experimente novas maneiras de realizar as suas tarefas. Compartilhe os seus sonhos com quem ama.



LEÃO



Concluir algumas atividades será difícil. Encare algumas mudanças profundas. Repense a sua carreira. Seu jeito sensual vai animar o romance.



VIRGEM



O astral será tenso. Talvez seja necessário organizar a vida e encerrar algum ciclo. No romance, discussões podem surgir. Contate as pessoas queridas.



LIBRA



Os relacionamentos serão destacados. O astral vai pesar e acontecimentos antigos podem ressurgir no amor. A sua concentração no trabalho estará em alta.



ESCORPIÃO



Tenha cuidado com os seus dados pessoais. Um mal-entendido pode acontecer. Amplie os seus contatos. Pode ser mais fácil se entender com o par.



SAGITÁRIO



Tome cuidado com as finanças. Excelente momento para focar no trabalho. Bom astral para cuidar da saúde. Não há muita novidade no romance.



CAPRICÓRNIO



Há risco de brigas ou discussões neste dia. A criatividade e a disposição podem marcar o trabalho. Muito romantismo na relação com o parceiro.



AQUÁRIO



A Lua indica que a praticidade vai te ajudar a se conectar com a família. O astral recomenda organizar o seu lar. Abaixe as expectativas na conquista.



PEIXES



Problemas financeiros podem ocorrer. Conte com o raciocínio rápido para causar uma boa impressão hoje. Os momentos a dois serão mais animados.