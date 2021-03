Constelação ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 06:00

ÁRIES



A impaciência pode pintar. Não coloque seus interesses em risco. Cuide da sua saúde mental. Busque se entender com o par.



TOURO



Os astros indicam maior habilidade com as finanças. Evite gastos excessivos. Pode avançar em relação a uma nova vaga. A paquera vai deixar a desejar.



GÊMEOS



Não discuta com o chefe no trabalho. Você deve encontrar o apoio de pessoas criativas. Confie em sua intuição. Na vida a dois, aposte no bom humor.



CÂNCER



A Lua pede cuidados com as atitudes impulsivas. O astral destaca sua intuição para ganhar dinheiro. A confiança fortalece os laços com o companheiro.



LEÃO



Alguns problemas com os amigos podem acontecer. Mantenha a cabeça fria. Boas energias para se destacar hoje. Suas amizades vão ajudar na paquera.



VIRGEM



Os assuntos profissionais ganham destaque. Você pode conquistar alguns contatos importantes. Tensões podem ser resolvidas no romance.



LIBRA



Vai ser difícil se concentrar nas tarefas. O desejo de sair da rotina pode surgir. Um romance à distância vai aparecer no seu horizonte.



ESCORPIÃO



A Lua anuncia mudanças. Persiga os seus interesses com disciplina. Há boas chances de iniciar um novo ciclo no trabalho. A paixão esquenta a vida a dois.



SAGITÁRIO



A Lua pressiona a convivência com a família. Conversar com colegas te fará muito bem. Uma crise de ciúme pode estremecer o romance.



CAPRICÓRNIO



A saúde e o trabalho vão chamar a sua atenção. Vai ser preciso se dedicar aos seus planos. Busque não se estressar demais. Inove no romance.



AQUÁRIO



Compras por impulso podem ser uma grande furada. O seu carisma vai convencer a todos. O charme vai te ajudar na conquista.



PEIXES



Você não terá paciência com aqueles próximos. Ceda um pouco para se entender com os parentes. Pode pintar a oportunidade de reatar com um ex.