Planeta Terra Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 06:00

ÁRIES



Você pode se envolver em várias atividades hoje. Há risco de se distrair. Tome cuidado com fofocas. O bom humor anima os momentos a dois.



TOURO



Publicidade

Foque em assuntos financeiros. Fuja de prejuízos. Não misture dinheiro e amizade. Uma certa insegurança pode atrapalhar a vida amorosa.



GÊMEOS



A sua autoconfiança vai se destacar. Invista no trabalho. As amizades também estão numa boa fase. O companheirismo marcará o relacionamento.



CÂNCER



Publicidade

A Lua traz um clima tenso para você. Busque definir se vale a pena seguir os seus objetivos ou fazer mudanças importantes. No romance, a estabilidade surge.



LEÃO



Esforce-se para manter a paz nas amizades. Procure se concentrar nas suas ambições. A paixão à distância pode acelerar o seu coração.



VIRGEM



Publicidade

Alguns altos e baixos podem acontecer. Lidar com os colegas de trabalho será um desafio. Controle o seu temperamento. O astral apimenta a intimidade.



LIBRA



A convivência com as pessoas mais próximas vai te alegrar. As atividades de rotina vão gerar problemas. No romance, a paixão vai ser estável.



ESCORPIÃO



Publicidade

Há sinal de mudanças no ar. Guarde sua opinião nos conflitos familiares. Não se exponha. O desejo vai animar o clima do romance.



SAGITÁRIO



Com uma energia incrível, reúna-se com as pessoas mais queridas. Faça videochamadas. Aposte no seu carisma e vai arrasar na paquera.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Trabalhe bastante para encarar os desafios. A comunicação pode causar prejuízos. Abandone os maus hábitos na saúde. A conquista pode te decepcionar.



AQUÁRIO



O seu charme vai conquistar, inclusive na paquera. Curta os seus passatempos preferidos. Será preciso redobrar a atenção nas finanças.



PEIXES



Publicidade

Feche novas parcerias profissionais. Seu humor pode enfrentar problemas domésticos. Um amor antigo pode ressurgir e atrapalhar uma paquera.