Sistema Solar Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 06:00

ÁRIES



Os assuntos familiares vão exigir a sua atenção. Os parentes vão tentar palpitar na sua vida. Romantismo será a chave para se entender com o par.



TOURO



O astral é favorável para resolver um mal-entendido. Sua habilidade de comunicação será um grande destaque. A vida amorosa se torna mais agitada.



GÊMEOS



Tenha cautela com a impulsividade nos gastos. Cuide bem do visual. A possessividade e os desentendimentos vão marcar a vida amorosa.



CÂNCER



A Lua traz uma dose extra de ânimo. O seu jeito mais seguro pode te ajudar com seus objetivos. Há sinal de mais animação com o parceiro.



LEÃO



A dica é seguir sua intuição hoje. O seu lado curioso e inquieto vai pintar. Mudança no visual também será bem-vinda. A paquera vai ficar animada.



VIRGEM



As amizades ganham destaque. O astral é favorável para conversar com todo mundo. A paquera vai andar mais devagar do que você gostaria.



LIBRA



Os relacionamentos e a saúde podem enfrentar problemas. Evite se irritar. Pegue leve com as críticas para manter a paz no romance.



ESCORPIÃO



Alguns imprevistos podem surgir. Uma briga com o par pode azedar o seu humor. O seu lado mais cuidadoso vai pedir mais atenção à saúde.



SAGITÁRIO



O desejo promete animar o seu relacionamento. Pode pintar brigas com a família. Os astros mandam boas energias para a saúde e casa. Aproveite.



CAPRICÓRNIO



Será mais fácil conversar com a família. Melhor ter cuidado com a saúde. À noite, o astral melhora e há chance de esbarrar em um novo amor.



AQUÁRIO



Cuide das tarefas domésticas e se divirta depois. Uma crise de ciúme pode abalar o romance. Procure um médico, caso tenha algum problema de saúde.



PEIXES



Cuidado com brigas com familiares. Pegue leve e não fique implicando. Quem tá solteiro pode até ter boas novas na conquista. Curta muito na paquera.