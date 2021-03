Planeta Terra Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 06:00

ÁRIES



A sua atenção deve se voltar para o trabalho. Faça um esforço extra para cuidar de algumas tarefas. A conquista depende apenas da sua iniciativa.



TOURO



O dia vai ser mais leve e divertido. Use simpatia a seu favor para encantar os colegas e clientes. Vale a pena dedicar um pouco mais de atenção ao romance.



GÊMEOS



Ajudar alguém pode aquecer o coração. Priorize e conclua as tarefas de casa. Um segredo antigo pode vir à tona. No amor, um ex pode reaparecer.



CÂNCER



Excelente dia para conversar com as pessoas mais próximas. Amplie seus contatos profissionais. Um programa romântico anima a vida a dois.



LEÃO



A sua atenção estará mais voltada às finanças. Ótimo momento para organizar o seu orçamento. Renove o seu momento. A paquera vai andar mais devagar.



VIRGEM



Organize as suas prioridades e defina novas metas. Agir com jogo de cintura é o melhor caminho. Você vai estar bastante confiante. Seduza o parceiro.



LIBRA



Pode ser uma boa firmar uma parceria. Cuide das tarefas profissionais que estavam pendentes. Pegue mais leve na desconfiança com o mozão.



ESCORPIÃO



Concentre-se no serviço. Só tome cuidado com a saúde. Na paquera, os amigos podem te surpreender com uma nova conquista.



SAGITÁRIO



Pode ser uma boa se concentrar em uma coisa de cada vez. Recompensas no mercado de trabalho podem surgir. Há chance de se dar bem na paquera.



CAPRICÓRNIO



Muita disposição para se dedicar e cuidar da casa. Dedique-se à faxina. Apostar no seu charme vai trazer resultados na conquista.



AQUÁRIO



Sua habilidade de comunicação estará em alta. Conecte-se com as pessoas mais próximas. Alguém misterioso e atraente pode agitar a paquera.



PEIXES



As finanças estão protegidas. Oportunidades de melhorar a sua renda podem acontecer. O ciúme pode trazer problemas para a vida a dois.