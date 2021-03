simpatia, rosa branca reprodução

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 17:26

Rio - Os banhos energéticos têm propriedades que ajudam na limpeza, proteção e harmonia, uma vez que transformam toda a energia negativa em positiva. As rosas brancas aliviam as tensões e promovem a compaixão, dando calma e tranquilidade. Já a erva-cidreira, contribui na reconexão do indivíduo e, junto ao manjericão, auxilia a atração do amor.