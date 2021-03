No tempo de Vênus Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 13:20

Rio - A semana de lua nova é contemplada por uma “aglomeração” de planetas em Peixes. O Sol, Netuno e Vênus estão em conjunção nesse signo, fazendo com que um certo clima de encantamento esteja no ar. A cigana e sensitiva Sara Zaad revela que o momento instiga o romantismo, a sensibilidade e ativa a esperança, principalmente de encontrar um novo amor ou reacender a chama do relacionamento.

Segundo Sara Zaad, o período é de altas expectativas, por conta da aguardada entrada do próximo ano astrólogo que ocorre neste sábado, junto com o começo da jornada do Sol em Áries. No entanto, é necessário ter muito cuidado com as promessas amorosas feitas neste período. “Marte está no signo de Gêmeos e, muitas vezes, as palavras são ditas com a intenção de iludir e enganar. Já Vênus está na casa 12, por isso, não vê nada muito às claras, fica tudo muito idealizado e confuso. Assim, podemos nos decepcionar profundamente”, conta.



Ainda de acordo com a cigana, procure utilizar a sensibilidade pisciana para não cair em nenhuma furada. Veja se o parceiro mudou as atitudes de verdade. “Procure cuidar mais de si e não se deixar tanto na mão do outro, pois você tem também as suas necessidades e desejos e não deve viver somente em função do seu par.”



Para aqueles que estão solteiros, Sara Zaad afirma é bom ter muito cuidado com as paqueras nas redes sociais. “Muitas vezes as fotos e publicações são falsas, não correspondem à realidade. Você acha que está levando um príncipe de conto de fadas, quando, na verdade, é uma grande mentira, que só vai te frustrar e decepcionar depois. Procure observar mais e falar menos! Não idealize demais as pessoas para não se iludir”, conclui.



ÁRIES



Ariano, muito cuidado com atitudes impensadas, principalmente por conta de fofocas feitas por pessoas da família sobre seu amor. É importante que não acredite em tudo o que vê ou imagina que vê nas redes sociais, na dúvida pergunte diretamente ao seu amor.



Não se deixe levar por aquelas pessoas que não torcem por você e seu amor, ariano. É importante ouvir mais a sua intuição, pensar, não agir de impulso. Procure se colocar no lugar do seu parceiro, ariano. Você age no calor da raiva e depois se arrepende, só que nem sempre podemos retomar as relações numa boa depois de brigas e discussões.



Precisamos ter mais cuidado com aquilo que dissemos de nosso amor, pois as palavras machucam e ferem bastante. Procure ser mais empático, não pensar somente em você e nas suas necessidades, e também ser mais generoso e atento às necessidades de quem você ama. É importante também deixar de lado qualquer tipo de mágoa e ressentimento desde o início da lunação.



Para os arianos solteiros, é importante conhecer a pessoa primeiro por você mesmo, antes de acreditar em tudo o que dizem dela nas mídias sociais, por exemplo. Tire as suas próprias conclusões e não se deixe levar por fofocas sobre o crush sem antes confirmar com o próprio.



TOURO



Taurino, estamos em um momento difícil, em que a economia não anda nada bem e todos nós temos de economizar. Por isso, converse com seu amor e peça a ele ajuda para que vocês dois possam, enquanto parceiros, estarem juntos para realizar os sonhos em comum.



Se o casal não estiver na mesma sintonia material, um acaba gastando demais e em coisas fúteis enquanto o outro acaba sendo prejudicado. Você procura preservar seu dinheiro, guardar pra coisas verdadeiramente importantes, ter objetivos a longo prazo envolvendo você e seu relacionamento, mas ele não está na mesma frequência. Com isso, a vida do casal não anda, não flui, só se tem brigas e discussões. Procure desde o início da lunação conversar, mostrar para seu amor o quanto é importante que vocês estejam juntos em torno de um mesmo ideal e direção.



Caso isso não aconteça, é melhor cada um ir para o seu lado como amigos do que ficar brigando juntos, soltando farpas um com o outro e se agredindo. Um relacionamento não é só o afeto que está em jogo, mas também o compromisso com objetivos em comum, e se isso não acontece, e o casal começa a ter problemas financeiros não há amor que dure.



Para os taurinos solteiros, procure observar mais o crush, veja o que ele pensa sobre a estabilidade. Além disso, observe como ele usa o dinheiro. Caso você perceba que seja uma pessoa gastadeira, que não se preocupa com o futuro, nem comece algo.

GÊMEOS



Geminiano, você não acha que está brigando demais com seu amor por conta de postagens em redes sociais? Hoje em dia, ainda mais nestes tempos de pandemia, temos muitos amigos virtuais, estamos o tempo todo comentando, curtindo fotos, e se você tem uma pessoa ao seu lado que fica te podando, que quer que você não curta nada de amigos. Ou mesmo pede para que você desative suas redes porque ele ou ela tem ciúmes de suas interações sociais, pense bem se esta relação já não pode estar sendo chamada de abusiva.



Lembre-se que ninguém é propriedade do outro. Procure falar para o seu parceiro que você não gosta deste tipo de atitude dele e que se continuar você será obrigado a terminar. Os relacionamentos tóxicos começam assim, com pequenas cobranças, exigências de coisas sem sentido, como se afastar de amizades e mesmo da família, ficar stalkeando o que o outro faz na internet.



Ninguém é dono de ninguém! Um relacionamento amoroso precisa ser sempre de troca, recíproco, em que as duas pessoas estão juntas por amor e, também, por respeito e admiração. Entenda o seu parceiro, compreenda e tenha empatia, mas não permita que ele seja abusivo ou agressivo com você se permita ser cerceado em sua liberdade.



Para os geminianos solteiros, mas que estão com um crush ou ficante, perceba como ele se comporta com você. Se ele ficar em cima das suas postagens e tem ciúmes, nem comece a relação para não sofrer mais tarde!



CÂNCER



Canceriano, acredite na sua intuição e sensibilidade! Perceba se neste momento a pessoa que está ao seu lado está no mesmo momento de despertar de consciência que você. Muitas vezes vamos adiando momentos que já deveriam ter acontecido a muito tempo atrás, por medo, por estar dentro de uma zona de conforto, por estar com medo do que vem adiante, mas é necessário que possamos seguir o nosso coração e a nossa intuição, pois eles sabem o caminho.



Será que seu parceiro está na mesma “vibe” ou você apenas está evitando aquilo que sabe que é inevitável? Não estou dizendo que você precisa terminar de impulso sua relação. Mas tente refletir sobre se realmente você e seu amor estão no mesmo compasso. Será que ele está no mesmo momento que você? Devemos ter em mente que a evolução de cada um é única e que um relacionamento não precisa que duas pessoas estejam juntas pensando exatamente igual sobre tudo.



Você está em um momento de experimentar coisas diferentes do seu parceiro. Será que vale a pena os dois ficarem se segurando, por algum nível de acomodação? Chame o seu parceiro para conversar, abra o jogo, fale a verdade e diga o que sente logo de cara, antes que o descontentamento e a insatisfação cresçam. Corra o risco de se ter muitas mágoas neste processo.



Para os cancerianos solteiros, antes de se envolverem com alguém, perceba os valores dessa pessoa, onde ela quer chegar, como ela enxerga a vida e quais as experiências que ela quer ter, veja se você acha que é compatível aos seus. Muitas vezes estamos tão carentes que sentimos que a pessoa não é pra nós, mas insistimos em algo que não é para gente.



LEÃO



Leonino, muito cuidado esta semana com manifestações de autoritarismo. Procure não agir com precipitação e impulsividade seja o que for que você tenha descoberto sobre o seu parceiro. Procure ouvi-lo, deixe que ele se explique e tome cuidado com pessoas que querem que vocês dois rompam a relação para ver o circo pegar fogo.



Antes de termos um gesto tão brusco quanto o de terminar um relacionamento, precisamos sentir dentro de nós se realmente é a coisa certa a fazer. Muitas vezes você não permite que o outro se coloque na relação, leonino. Isso acaba afastando a pessoa de você, quando ela percebe que você só pensa em si e não olha para ela. Procure dosar, equilibrar o seu ego e o seu orgulho antes que seja tarde demais.



Para os leoninos solteiros, é importante se perguntar se quando você está com o crush, só fala de si o tempo todo ou se está deixando a sua paquera se expressar. Caso esteja falando demais somente de você, pare enquanto é tempo. Deixe o outro também se mostrar e brilhar junto contigo! Afinal, uma relação é feita de duas pessoas, não somente de uma.



VIRGEM



Virginiano, será que você não está sendo inflexível demais com os erros do seu amor, e o que é pior, fazendo isso de uma forma pública, expondo a relação com o seu parceiro? O seu nível de exigência é muito alto, virginiano. Completamente irreal, você não consegue perceber que está se atendo a coisas tão pequenas que a relação se transforma num verdadeiro inferno, com farpas sendo trocadas por um e outro para todo mundo ver. Será que você não está sendo muito crítico demais?



Sim, não podemos aceitar qualquer pessoa nas nossas vidas, mas quando chegamos ao ponto de colocar todos os atos do parceiro numa lupa para dissecá-los um a um, fica a impressão de que você é perfeito e que ninguém chegará aos seus pés. Isso coloca um peso dentro da relação muito grande e irreal.



Querer melhorar é natural, mas criticar tudo o que o outro faz é chato, virginiano. Então, reflita um pouco sobre suas atitudes neste sentido. Aproveite Vênus em Peixes para ver a relação como um todo, se coloque no lugar do outro, perceba que cada pessoa tem uma maneira de ser e que não há nada de errado com isso. Também, se permita ser servido, acolhido e cuidado na relação.



Para os virginianos solteiros, na hora da conversa com o crush perceba se você não está criticando os mínimos detalhes da pessoa sem nem ter começado ainda a relação. Procure ser mais flexível, tolerante e empático.



LIBRA



Libriano, cuidado com aquilo que você faz para agradar ao outro porque você pode estar traindo a sua própria personalidade. Não tente agradar aquela pessoa que quer que você mude por ela, mas que não faz nada para mudar por você. Não se permita ser abusado ou agredido, mesmo que seja somente com palavras ou com pitadas de ironia. Não tolere qualquer coisa só para ter um relacionamento feliz de “comercial de margarina” nas redes sociais.



O importante é o amor e o respeito dentro de uma relação, libriano, com equilíbrio, comprometimento e bom senso de ambos os lados. Muitas vezes na ânsia de evitar um conflito você acaba permitindo que o seu parceiro tome decisões por você que não te agrada. Mas que por medo de brigar e ficar sozinho você acaba suportando. Não deixe que ninguém ataque a sua individualidade.



Você é uma pessoa única e não somente parte de um casal. Procure levantar a sua voz, de maneira gentil e educada mas de forma firme, deixando bem claro o que não irá mais tolerar em nome do relacionamento. Já ouviu aquele ditado: “antes só do que mal acompanhado”? Este é o recado para você nesta lunação pisciana, libriano. Não absorva problemas que não são seus, não tape o Sol com a peneira nos conflitos existentes entre você e seu amor. Procure resolvê-los antes que fique mais grave e seja mais difícil a resolução.



Para os librianos solteiros, procure olhar além da aparência e perceber a beleza real da pessoa. Veja sua energia pessoal, porque é esta que realmente vale a pena no fim das contas, e não somente a física.



ESCORPIÃO



Escorpiano, o amor é vivido no dia a dia. Nem sempre teremos uma paixão intensa e avassaladora, daquela que nos faz perder o rumo da vida. Nem sempre a vida é feita só de tesão e sexo, os relacionamentos amorosos passam por momentos desafiadores, principalmente por conta desta pandemia, em que temos outros tipos de problemas pra pensar. Por isso, procure não ficar brigando com seu amor caso ele não esteja disposto a transar. Estar junto, porque ele está mais preocupado com a saúde, não tem nada a ver exatamente com você. Não tire conclusões precipitadas entendendo que o seu par tem outra pessoa, não julgue que ele está dando algum tipo de “gelo”, sendo frio, porque este tipo de pensamento paranoico pode estar atrapalhando a relação de vocês.



Pergunte o que ele está sentindo, se faça presente além do sexo, cuide, aconchega, acolha e esteja junto. Quem sabe essa atitude não deixa a pessoa mais à vontade para um dia vocês voltarem a ficar mais íntimos? Nem sempre a intimidade vem do sexo, escorpiano. Mas estar no dia a dia cuidando da pessoa, vivendo junto, se preocupando, também é uma forma muito intensa de se viver uma relação.



Aproveite este início de lunação e se aproxime de seu amor. Pergunte o que ele precisa, apoie, dê o ombro amigo, seja parceiro do seu amor. Com certeza este seu olhar mais carinhoso e sensível para a relação vai fortalecer muito mais o laço entre vocês dois.



Para os escorpianos solteiros, procure segurar um pouco o ímpeto sexual com o crush e aproveite para ir conhecendo ele ou ela no dia a dia, no cotidiano, para ver como vocês dois se ajeitaram além da química sexual.



SAGITÁRIO



Sagitariano, não é só você que está se sentindo isolado e está angustiado querendo sair. Na verdade, todos nós estamos assim, inclusive, seu parceiro. Você desconta todas as suas frustrações e ansiedades em cima dele, fica querendo sair, tentando forçar a fazer algo que neste momento não é possível.



O momento é de ter responsabilidade social, sagitariano. Esse momento de se divertir em casa. Então, que tal fazer um jantar romântico pro seu amor, assistir um filminho juntos, apimentar o romance em casa?



O momento é de pensarmos em todos, sagitariano. Ter responsabilidade social e, com certeza, este seu lado mais humano pode fazer até mesmo o seu amor se aproximar, já que a relação de vocês pode estar um pouco abalada por conta desse seu egoísmo de querer sair, só pensando nas suas necessidades.



Todos estamos no mesmo barco e é melhor estar acompanhado nesta embarcação do que navegar nela sozinho, não é mesmo? Cuide do seu amor, sagitariano! Enfrenta estes momentos juntos. Estar dentro de um relacionamento não é só estar vivendo uma aventura apaixonada o tempo todo, mas também ficar juntos em casa curtindo.



Para os sagitarianos solteiros, será que não é o momento de sossegar um pouco e curtir algo mais a dois, em vez de sair? Aproveite estes dias de isolamento social! Conheça mais o seu crush na internet e não tenha pressa de se encontrar presencialmente.



CAPRICÓRNIO



Capricorniano, neste momento de pandemia que estamos todos em casa sem sair, não é bom que se viva em conflitos todo o tempo com seu amor. É uma hora desafiadora, em que todos os nervos estão à flor da pele e, por isso, você se encontra mais pessimista do que o normal. Isso de uma certa maneira acaba contaminando todo o ambiente doméstico, fazendo com o relacionamento com o seu parceiro se torne insuportável.



É importante que você converse mais e se abra, capricorniano! Não fique com tanto sentimento reprimido dentro de si. Procure tornar o seu dia a dia mais agradável, a sua rotina mais amorosa e carinhosa, não deixe que os problemas relativos à pandemia abalem o seu relacionamento. Abra-se com o seu parceiro e confie nele. Não tem motivo nenhum para que você não divida esse momento com ele. Afinal, os casais servem para isso. Não só para dividir as alegrias, mas também as tristezas.



Procure não fazer deste momento uma carga maior na sua vida e na de quem convive com você, capricorniano. Aproveite esta lunação pisciana e Vênus, que está também neste signo tão sensível, para se tornar mais carinhoso e meigo. Permita-se ficar vulnerável! Não dá para ser forte o tempo todo, não é mesmo? Seu amor está aí ao seu lado para apoiar o que der e vier. Portanto, entregue-se sem medo a isso e se permita chorar de vez em quando nos ombros de seu amado.



Para os capricornianos que estão solteiros, que se fecharam quase que completamente para o amor, aproveitem estes dias de lunação pisciana. A magia e o romance estão no ar para conhecer melhor o crush e curtir o momento. Não se feche para a vida para o amor, capricorniano!



AQUÁRIO



Aquariano, procure ser mais flexível com o seu amor. Pare de problematizar, brigar, ser do contra! Neste momento em que vivemos um período tão difícil, este tipo de comportamento só gera no casal irritação, impaciência e motivos para rompimento.



Quanto mais implicamos com coisas pequenas, mais brigas temos no dia a dia e, com isso, o relacionamento acaba se tornando insuportável de se levar. Procure ser mais tranquilo, aquariano. Tente não se achar sempre o certo e o dono da razão e procure ouvir mais o seu parceiro. Preste atenção ao que ele te diz, não ache que somente você sabe das coisas.



Estes dias de lua nova são muito bons para que nós possamos estar mais em harmonia com o nosso relacionamento, nos colocando no lugar do outro, nos fazendo presentes com amor, carinho, sensibilidade e gentileza. Não brigando ou discordando de uma forma mal educada e rude. Estamos todos muito nervosos com tudo o que está acontecendo no mundo, é claro que isso reflete nos relacionamentos amorosos. Mas Vênus, que está posicionado em Peixes, nos traz a necessidade de nos ouvirmos mais o outro, de prestar atenção em toda a situação e não somente naquilo que pensamos como certo.



Para os aquarianos solteiros, preste mais atenção às coisas que você faz no seu dia a dia, seja no trabalho, numa fila de banco, na rua caminhando. É dessa maneira simples e corriqueira que você pode conhecer alguém interessante em sua vida.



PEIXES



Pisciano, estes são os dias ideais para você ouvir mais a sua intuição e não se permitir mais tolerar determinadas situações de abuso que vinham acontecendo em seu relacionamento. Você é uma pessoa bastante generosa, que sempre vê o melhor do outro e numa relação amorosa não é diferente. Mas quantas vezes você se esqueceu de si para agradar o seu parceiro?



É óbvio que não devemos fazer as coisas somente esperando recompensas. No entanto, ser abusado, humilhado, não ter gratidão daquela pessoa que está ao seu lado todos os dias dói. Você fica escondendo este tipo de situação de si mesmo e se fazendo de vítima. Imponha-se, pisciano! Seu parceiro só faz aquilo que você permite. Quando amamos alguém temos de ter em mente que não podemos tolerar tudo daquela pessoa, que temos de ter um limite, um basta, e dizer chega para situações que nos desrespeitam ou nos afrontam.



Aprenda a dizer não e a colocar seus pontos de vista sem medo. Escute também mais a sua intuição, pisciano! Ela sempre mostra o caminho correto, embora você insista em não acreditar ou finge que não está vendo algo que está te fazendo mal. Aproveite que estamos no início de uma lunação e já chame seu amor para conversar. Fale aquilo que você pensa e o que não será mais permitido dentro da relação.



Para os piscianos solteiros, tomem muito cuidado para que a carência do momento e do isolamento em casa não te faça imaginar que aquela ficada de final de semana ou que a conversinha virtual irá se transformar no relacionamento da sua vida e no seu grande amor. Tenha discernimento e pé no chão, pisciano! Mantenha-se atento para não levar gato por lebre! Vá conhecendo o crush aos poucos sem afobação.