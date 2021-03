Lua Nova Shutterstock

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 15:01

Rio - A semana de lua nova é a oportunidade de começar uma nova etapa na vida. A cigana e sensitiva Sara Zaad explica que neste começo da lunação, o Sol, Netuno e Vênus estão em conjunção em Peixes na casa 12, setor que originalmente trata das questões piscianas. Então, é necessário ter o pé no chão, uma vez que esse signo é sensível e tem muita falta de foco.



Publicidade

Segundo Sara Zaad, as emoções estão intensas nesta semana e a tendência é idealizar de forma exagerada as situações e as pessoas. “A intuição estará em alta, procure utilizar disso. As energias podem estar mais baixas, porque estaremos absorvendo não só as nossas questões como também as de quem nos rodeia e devemos ter cuidado para não levarmos nas costas problemas que não são nossos."



Ainda de acordo com a cigana, o momento é ideal para estar em conexão com o universo e pedir aquilo que é desejado, não somente para a esfera pessoal, mas também para a humanidade. “Devemos ter muito cuidado com a covid-19, que ainda não foi embora. Existem outras situações associadas a este momento, como a enorme quantidade de chuvas e alagamentos. É preciso nos resguardarmos e pensarmos muito bem antes de agir.”



Publicidade

ÁRIES



Ariano, é uma semana em que você deverá exercitar a paciência e tentar agir menos por impulso. Você não estará com sua vitalidade física muito alta e poderá se sentir mais cansado do que o normal. Tome muito cuidado com seu gênio forte no trato com o outro, pois pode com julgamentos precipitados tirar conclusões sobre as pessoas que não condizem com a realidade e com isso acabar arrumando brigas e confusões.



Publicidade

Sim, é um bom momento para abrir seus caminhos, ariano. Mas você deve pensar não somente em você e no seu próprio umbigo. Deve tomar muito cuidado com seu humor, pois pode ficar muito instável esta semana, tomando atitudes de forma insensata que depois você vai se arrepender.



Não tenha pressa de agir, ariano! Por mais que para você isso seja desafiador procure agir mais com o sentimento, com o coração, e não com raiva ou impaciência. Como não terá tanta energia para fazer exercícios físicos pode engordar então cuidado para não comer demais por ansiedade. É um momento para estar mais em casa e em família.



Publicidade

TOURO



Taurino, conte com suas amizades para os seus projetos pois podem ser de grande utilidade. Você pode ter amigos generosos que podem ajudar com seus objetivos e auxiliar a resolver alguma questão problemática de sua vida de uma maneira que você jamais imaginou.



Publicidade

Você é uma pessoa normalmente mais fechada, mas procure se voltar um pouco para fora de você. Procure ser mais flexível e ouvir mais as pessoas, você pode estar insistindo em algo na sua vida que pode não estar dando certo, mas insiste em métodos ultrapassados e, por isso, fica estagnado, não saindo do lugar.



É o momento também de pensar mais nos grupos, na coletividade, nas pessoas, e não somente naquilo que acontece ao redor do seu próprio umbigo, taurino. Momento de não pensar tanto no ter, mas no ser, pensar em ajudar mais as pessoas, fazer algum tipo de trabalho voluntário, não ficar focando tanto no seu conforto ou no da sua família, mas de alguma maneira ajudar aqueles que estão mais necessitados no momento.



Publicidade

Tome apenas cuidado para não fazer projetos mirabolantes e acabar desistindo no meio do caminho por impulsividade. Procure ter resiliência, determinação e focar mesmo diante das dificuldades do caminho, tudo que começamos, principalmente numa lua nova pisciana. Ainda fica difícil de ver de forma concreta, os resultados não são tão concretos quanto gostaríamos, por isso use a sua força de vontade para continuar e não desistir e peça ajuda quando necessário.



GÊMEOS



Publicidade

Geminiano, nesta semana de lua nova o mais importante será você se dedicar a assuntos de sua carreira, mesmo que para isso seja necessário deixar um pouco mais a sua família de lado. Deve também, se possível, ter uma fonte de renda extra e não deixar que situações familiares intervenham e estraguem a sua vida profissional, atrapalhando a sua imagem e o seu profissionalismo.



Flexibilidade e jogo de cintura serão importantes neste momento, tanto para quem está desempregado e busca uma recolocação, quanto para aqueles que já tem um emprego e estão tendo de se adaptar aos novos tempos por conta da pandemia. Isto serve também para quem tem o seu próprio negócio e terá de se reinventar para não perder os clientes e ganhar novos.



Publicidade

Explore todos os seus talentos e use-os como fonte de renda. Você estará num momento bastante carismático na sua carreira podendo até mesmo ganhar favores dos seus chefes, mas evite estar envolvido em intrigas e fofocas, você pode sair prejudicado, uma vez que você também estará bastante invejado por conta do seu brilho e da sua inteligência.



CÂNCER



Publicidade

Canceriano, você estará muito mais emotivo e sentimental por conta desta lunação pisciana, o que te deixará também muito mais intuitivo. Aproveite para se conectar ao seu eu superior, sua crença na vida e na espiritualidade e seus altos ideais podem neste momento estar ajudando aquelas pessoas que se encontram com dificuldades de passar por este período desafiador que é a pandemia.



Procure ter sempre um colo, um aconchego e saiba que suas palavras sensíveis e carinhosas podem ser um bálsamo de cura para aqueles que neste momento se encontram vulneráveis.

Publicidade

Será um período muito bom também para estudos de faculdade, para iniciar um curso, e se está esperando o resultado de algum concurso público, provavelmente, será favorável a você. Também beneficia a quem espera o resultado de processos na justiça. É o momento para conhecer novas culturas, novos países, novas pessoas, viajar a fundo em novas experiências, mesmo que seja feito de uma forma virtual. É também um bom momento para iniciar um curso de línguas.



LEÃO



Publicidade

Leonino, esta semana será perfeita para que você deixe tudo aquilo que te incomoda pra trás. Se desapegue de tudo que lhe trava o riso, deixe ir aquilo que não é mais necessário na sua vida. Você terá a clareza e intuição necessária para saber o que descartar ou não.



Deve cuidar apenas de sua vitalidade que estará um pouco mais fraca. Tome muito cuidado com a aproximação de pessoas que só fazem sugar a sua energia. Os vampiros tóxicos devem ser eliminados, não permita que eles esgotem a vitalidade.



Publicidade

Você estará também com muito interesse em assuntos místicos, ocultos ou esotéricos, que podem lhe dar uma boa luz e direcionamento sobre os caminhos a seguir. Tudo aquilo que estiver oculto será revelado nesta semana, você poderá saber de segredos, e estará com a sensibilidade em alta. Então, procure usar mais a sua intuição.



Evite apenas o gasto exagerado em coisas fúteis, procure usar o seu dinheiro de forma inteligente e responsável. Pode ter algum investimento financeiro que não renderá tanto como o que gostaria e também o seu cônjuge ou sócio pode estar passando por um momento difícil, em que você terá de assumir as finanças e por isso terá gastos extras.



Publicidade

VIRGEM



Virginiano, será um momento em que você deverá ter o seu senso crítico, que é já é comum bastante afiado, para recusar os inúmeros convites que irão chegar para sair nesta semana. Você deve recusar por conta da pandemia, deve estar bem consciente de que não devemos nos arriscar e, se possível, você com todo o seu jeito bem crítico e sincero, mas de forma educada e gentil, deve alertar as pessoas a esta responsabilidade.



Publicidade

Não tenha medo de dizer não e de desagradar alguém mesmo que sejam da sua própria família, virginiano. O vírus não está escolhendo quem ele mata, e sim, você pode contaminar você e a quem você ama neste momento. Você pode se sentir um pouco angustiada por ter de dizer não a alguns convites mas deve deixar que o bom senso prevaleça.



Entretanto será importante, mesmo que durante este período desafiador, não tentar impor aos outros a sua maneira de pensar, virginiano. Deixe que outras pessoas saiam, avise mas não tente ser “o chato” e a “ chata” que tenta obrigar a todos a ficarem em casa, ou usarem máscara. Apenas dê o seu exemplo e faça a sua parte sem tentar constranger e obrigar o outro, para evitar inimizades neste processo, inclusive com seu cônjuge.



LIBRA



Publicidade

Libriano, esta semana será para você tentar usar muito mais o equilíbrio entre a razão e a emoção do que em outras lunações. Procure não idealizar demais as pessoas, sejam elas seus familiares, cônjuges e os sócios comerciais, saiba dizer não quando for o necessário.



Evite correr o risco de fazer algum negócio que seja prejudicial a você. Você é uma pessoa que normalmente ouve muito o outro antes de tomar qualquer decisão mas desta vez será necessário que se ouça também, e não se deixe levar por nenhum tipo de decisão sem antes ter visto todas as alternativas possíveis.



Publicidade

Também é importante tomar cuidado para que situações familiares não venham a atrapalhar os seus relacionamentos. Principalmente em questões relativas a sua mãe, esteja ela ainda viva ou já não estando mais em nosso plano.



Devemos entender, libriano, que por mais que escutemos todos os lados de uma situação, tomar qualquer tipo de decisão deve ser feito unicamente por nós, não podemos querer que o outro escolha pela gente. Possa ser que você talvez ainda esteja reproduzindo em seus relacionamentos questões relativas a crenças familiares maternas, que não são necessariamente suas. Por isso, tente se libertar destas questões para que sua vida e seus relacionamentos fluam normalmente.



ESCORPIÃO



Publicidade

Escorpiano, por mais que você goste de curtir os prazeres da vida e se divertir deve levar em consideração que estamos vivendo um momento de pandemia e mesmo os prazeres sexuais podem neste momento ficar num segundo plano, não é mesmo? Principalmente para os escorpianos solteiros, que não conhecem direito o seu par.



É necessário também ter um maior controle dos gastos e não sair apostando nem investindo o seu dinheiro em qualquer coisa, o momento mais de observar do que de agir para que você não tenha prejuízos mais à frente. Esta semana você estará muito emotivo, sensível, levado principalmente pelos sentimentos e, com isso, agindo desta forma tão intensa, pode acabar cometendo alguma besteira por não usar a razão.



Publicidade

Caso tenha filhos, evite brigas e discussões com eles, principalmente se forem jovens, pois se você tentar prendê-los demais, de uma forma arbitrária, é capaz deles saírem e se aglomerarem somente para enfrentar a sua autoridade e isso pode causar um estrago maior. Procure conversar e use o diálogo para resolver as coisas, o amor sempre será o melhor remédio.



SAGITÁRIO



Publicidade

Sagitariano, será o momento de você estar mais voltado a sua família e a suas questões internas, e não tanto a sua carreira e imagem profissional. Pode ter de trabalhar em casa, de home office. Evite que brigas e problemas familiares invadam o seu trabalho, deixando bem clara esta divisão entre o ambiente profissional e o familiar, mesmo que dentro da mesma casa.



Tente ser flexível para entender, sagitariano, que por mais que você esteja angustiado e nervoso, doido pra sair de casa e pra viver uma vida normal saindo para todos os lugares, esse não é o momento. Entenda que quanto mais sairmos mais a vida demora voltar ao normal, então é necessário que todos nós façamos a nossa parte para evitar este vírus, inclusive você, sagitariano.



Publicidade

Fique em casa se possível, e aproveite este período para se conhecer melhor, para olhar dentro de você, para resolver questões relativas a crenças familiares e limitantes que devem ser eliminadas, para despertar a consciência. Deve ter muito cuidado também, sagitariano, para não magoar as pessoas com a sua maneira de ser, por vezes direta demais, principalmente as pessoas que convivem com você diariamente dentro de casa. Todos nós estamos vivendo este momento desafiador, não só você, sagitariano. Evite tratar mal as pessoas por isso, não desconte nelas suas frustrações por estar se sentindo preso.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Capricorniano, deve evitar ser muito “carrancudo” com as pessoas, principalmente com seus familiares mais próximos, evitando brigas e discussões neste momento em que está tudo tão pesado.



Você é uma pessoa normalmente seca que não demonstra muito seus sentimentos aos outros, pois sente que isso pode lhe deixar mais fraco e vulnerável. Mas neste momento desafiador que vivemos é necessário que, por mais que estejamos isolados presencialmente, não estejamos virtualmente. Apareça mais nas redes sociais, converse com aqueles parentes como irmãos e primos que você não está conseguindo ver de forma regular, seja mais solidário e empático com a dor do outro e ofereça ajuda, esteja presente nem que seja através das redes sociais, vídeo chamadas.



Publicidade

É importante formarmos uma rede de proteção em redor das pessoas que amamos e mesmo daquelas que não estamos tão próximas assim, pois é o momento em que todos estamos nos sentindo muito sozinhos. É importante também não ser tão rígido em sua forma de se expressar, capricorniano, para não espantar as pessoas para longe de você.

É um bom momento para fazer cursos livres, de temas diferentes dos quais você está acostumado, que podem ajudar com informação e conhecimento, mesmo que não de uma maneira muito aprofundada. Bom para fazer viagens curtas mas não descuide da sua segurança e siga todas as recomendações para se proteger da covid-19.



AQUÁRIO



Publicidade

Aquariano, o que você pretende realizar, onde pretende chegar, quais os bens que pretende adquirir? São essas as perguntas que deve ter em mente esta semana procurando se alinhar aos objetivos que gostaria de alcançar a longo prazo, adaptando para o período da pandemia.



É uma semana em que você pode ter instabilidades financeiras. Por isso, deve usar a razão, evitar gastos supérfluos, adaptar os seus gastos e os da sua família ao período desafiador em que vivem. Sem exageros, para que possam passar por esta crise econômica de uma maneira mais tranquila. Corte tudo aquilo que não for essencial e verá a grande economia que será feita, procure estar mais conectado ao seu jeito original de resolver as questões, evite gastos por impulsividade.



Publicidade

Você pode passar por períodos de grande fartura e outros que pode ter nada então procure neste início de lunação evitar gastos excessivos, como já sugeridos, fazendo uma poupança para momentos de emergência. É importante economizar para o futuro, aquariano! Pode precisar da ajuda de mulheres da família, principalmente mãe ou mulheres mais próximas, então procure se dar bem com todas as pessoas a sua volta evitando maiores conflitos.



PEIXES



Pisciano, é importante que você aprenda a se valorizar e não se permita ser usado pelo outro por conta de sua generosidade e empatia. Procure observar mais, usar a sua intuição, não se deixar cair por qualquer papinho que ouça pra tentar fazer com que você fique com pena da pessoa.



Publicidade

Sim, você é uma pessoa sensível, amorosa, que pensa no outro, mas isso não quer dizer que deva deixar as pessoas abusarem de você. Você é uma pessoa dona de muita sensibilidade enorme, que sente a dor do outro como se fosse a sua e por isso muitas pessoas acabam se aproveitando disso.



Continue sendo uma pessoa amorosa, mas sem se entregar demais e sem idealizar demais quem está ao seu lado. Esta semana o seu estômago estará mais sensível, então procure tomar cuidado com tudo o que for comer, para não sofrer nenhum tipo de intoxicação alimentar.



Publicidade

Evite também colocar os outros sempre em primeiro lugar, esquecendo de suas próprias necessidades, pisciano. É importante que você pense primeiro, pois senão as pessoas levam toda a sua energia vital e você fica sem nada!