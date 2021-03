Cadeados Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 13:22

Rio - O cadeado é um objeto usado para preservar a prosperidade e consolidar os relacionamentos. Ele ficou conhecido por ser usado nas pontes de vários países como um mecanismo para selar o amor. Aprenda a fazer o simples ritual.



Ritual do cadeado para o amor



Acenda uma vela perto de uma foto do casal, mentalize o amor e o desejo que você tem de continuar vivendo ao lado dessa pessoa. Depois, pingue a cera no cadeado já fechado e esculpe as iniciais de vocês dois. Espalhe mel e canela no objeto e, em seguida, coloque-o em um jardim bem florido.