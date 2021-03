Tarot Reprodução de Internet

22/03/2021

Rio - O Sol saiu de Peixes e começou a jornada em Áries no sábado, dando início ao ano novo astrológico. O signo é o primeiro do zodíaco e é caracterizado pela coragem e poder de iniciativa. Esse período é de intensidade, liderança e muita energia.

A taróloga Alice Tardin, do Tarot por Amor, traz uma orientação sobre esse mês ariano. Mas, antes de tudo, é bom lembrar que o jogo de tarot é um norte, não um destino definido. Tudo depende do livre arbítrio. Veja o conselho!



O Dez de Paus



Esta carta nos fala de reestruturação e evolução a partir de esforços bem empregados para um objetivo final. A força ariana para se dedicar e atingir metas, grande virtude do signo, fica em evidência.



No entanto, este último ciclo para os arianos foi provavelmente de bastante cansaço. O Dez de Paus retrata a exaustão após um caminho cheio de obstáculos, mas com o gostinho da satisfação. Agora é hora de colocar numa balança e analisar: com o que eu gastei minha energia neste último ano? No que vale a pena gastar e no que não vale?



A intensidade ariana pode levar rapidamente esses nativos ao desgaste, quando poderiam empregar essa energia de forma mais saudável e menos impulsiva. Saber onde canalizá-la daqui pra frente será crucial para o sucesso. Não dá para comprar todas as brigas do mundo ou dar conta de tudo o tempo todo, por mais que o ariano queira! Nem tudo precisa ser a ferro e fogo!



O Dez de Paus, por ser a última carta do naipe de Paus, nos fala também do encerramento de ciclos e florescimento de uma nova vida. Tudo será melhor assimilado daqui pra frente, desde que haja paciência e coragem para identificar erros que não mais poderão se repetir, sob pena de mais uma vez entrar no ciclo do desgaste. Assim não sobrará força para os seus reais desafios, o que é fonte de frustração para o ariano. Escolher bem as batalhas é o grande conselho para este novo ciclo!