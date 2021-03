Por O Dia

Publicado 24/03/2021 18:17

Rio - Vênus começou a jornada em Áries no sábado, onde permanecerá até 14 de abril, quando entra em Touro. A astróloga Marianna Muricy afirma que neste período o planeta não encontra um terreno fértil para os seus atributos.

Segundo Marianna Muricy, há uma “dificuldade de comunicação” entre Vênus e Áries. Isso porque as características que correspondem ao planeta, como amor, desejo e prazer, se chocam com este signo, que é regido por Marte. “Vênus em Áries está em situação de exílio, o que faz com que ele fique extremamente reativo, explosivo e objetivo ao traçar relações, porque se torna um pouco inconsequente”, esclarece.A astróloga explica que a nível coletivo esse posicionamento pode representar um agravamento na pandemia da covid-19. "Vênus é símbolo das doenças virais e bacterianas. O planeta está transitando pelo ascendente do ingresso do Sol em Áries em 2021, o que indica uma alta circulação do vírus”, aponta.