Publicado 01/04/2021 12:50

Rio - A inveja é um sentimento capaz de prejudicar as pessoas. As simpatias podem ajudar a proteger contra essa energia negativa. Descubra como se blindar para alcançar uma vida mais leve e com caminhos abertos.

Simpatia contra inveja



Ponha as contas do rosários em cima de pires e jogue mel em cima, em seguida, coloque-as em outro prato e deixe por 24h. Depois, acenda uma vela ao lado do ritual, mentalizando proteção contra a inveja. Quando ela apagar, descarte tudo no lixo.