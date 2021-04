Folhas de louro Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 15:02

Rio - A rotina pode ser pesada e estressante, principalmente neste período de pandemia. Contar apenas com o espaço da casa para trabalhar, gastar as energias das crianças e ter algum tipo de lazer, acaba deixando o dia a dia intenso. Os banhos energéticos podem ser um mecanismo para renovar as vibrações neste momento de reclusão. Veja como fazer o ritual para ter uma semana tranquila.



Ritual para ter uma semana tranquila



Ferva dois litros de água. Em seguida, acrescente sete folhas de louro e um punhado de alecrim. Coe a mistura e tome o banho higiênico. Depois, despeje a mistura do pescoço para baixo, mentalizando boas vibrações entrando na sua vida. Pegue as folhas e descarte em um jardim.