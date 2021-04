Escrever é uma forma de organizar os sentimentos e as energias Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 17:00

Rio - As simpatias ajudam a abrir os caminhos e a atrair a sorte. Além disso, também trazem proteção e bloqueiam as energias negativas. Este ritual aumenta a prosperidade e organiza as vibrações, fazendo com que elas circulem de forma equilibrada alinhando as questões que estão atrasando a vida.

Faça uma lista com todos os obstáculos que estão atrasando a sua vida. Depois, pique o papel em pedacinhos e descarte-o em um saco de papel em uma lixeira longe da onde você mora. Ao voltar para casa, tome um banho e, em seguida, faça uma lista com as coisas que você quer conquistar, dobre e guarde dentro de um livro.