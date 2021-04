Oração Reprodução de Internet

Publicado 13/04/2021 12:51

Rio - Nesse período de incerteza e angústia restabelecer os laços com a fé é fundamental para fortalecer a espiritualidade, para assim, abrir os caminhos para a prosperidade e o equilíbrio. Faça a prece, escrita pelo Padre Flávio Sobreira, e peça sabedoria e serenidade para alcançar a paz interior.



Oração para alcançar a paz interior



No alvorecer da esperança, venho Te pedir, Senhor, a paz que restaura os corações aflitos. Desejo a paz, que cura as feridas e tranquiliza as emoções agitadas das falas precipitadas. Cubra-me com o manto da serenidade, ilumina-me com a luz da bondade e acalma minhas tempestades interiores. Ensina-me, Senhor, a lição das flores, que, silenciosamente, desabrocham espalhando a beleza da vida e o perfume suave da delicadeza sem nada pedir em troca. Que minha vida irradie a paz das manhãs e o acalento findar das tardes serenas. Que meu silêncio não seja apenas ausência de palavras, mas sim uma oferta de amor a ti. Fala, Senhor, através do meu olhar! Que eles possam ver além das aparências, e que meus pensamentos de condenação se convertam em prece pela conversão para aqueles que antes de me roubarem a paz, já furtaram de si próprios a dádiva do amor. Que os ventos contrários da maldade alheia, não ofusquem a beleza da caridade; que os espinhos do julgamento, sejam professores para aqueles que ainda precisam aprender a graça de se deixarem florescer de bondade. Em tuas mãos, deposito minha esperança de ser para todos o que tu és para mim: uma fonte inesgotável de misericórdia na qual, agora, adentro para alvejar com Teu amor minha alma aflita e cansada. Amém!