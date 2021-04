Canela Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 15:02

Rio - O desânimo junto com a aflição e a ansiedade têm sido sentimentos recorrentes neste período de pandemia da covid-19. Os altos e baixos energéticos fazem com que as tarefas do dia a dia fiquem pesadas. Os rituais podem ajudar a amenizar essas situações desconfortáveis. No entanto, é bom ressaltar que se essa sensação persistir é importante procurar a ajuda de um profissional da saúde.



Leia Mais Descubra o que fazer para aquecer o relacionamento amoroso

Publicidade

Banho para ter mais energia



Ferva dois litros de água e acrescente três paus de canela e três rodelas de gengibre fatiado. Espere a mistura esfriar e depois coe. Depois do banho higiênico, jogue a solução do pescoço para baixo, mentalizando energia e ânimo entrando na sua vida.