Por O Dia

Publicado 20/04/2021 20:06

Rio - Os amigos são a família que escolhemos. Em alguns momentos, por conta de brigas ou desentendimentos pode ocorrer o distanciamento de uma grande amizade. Se você não sabe como dar o primeiro passo para mudar essa situação, saiba que as simpatias podem ser aliadas para abrir o coração e reatar os laços com outra pessoa.

Leia Mais Veja como fazer banho para conquistar o crush

Escreva o nome de quem você quer retomar amizade em um papel. Depois, dobre no meio e coloque em um copo com água com açúcar por sete dias. Ao passar esse período, deixe o papel em um jardim florido.