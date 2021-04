Calêndula Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 11:33

Rio - Os banhos energéticos ajudam na limpeza espiritual e afastam as vibrações negativas. Quando os assuntos são relacionados ao amor, os rituais costumam auxiliar na hora de atrair ou manter uma pessoa na vida. Anote a receita desse banho para conquistar o crush.



Leia Mais Saiba como a fazer simpatia para melhorar as finanças

Publicidade

Banho para conquistar o crush



Ferva um litro de água e acrescente as pétalas de uma calêndula e um punhado de arruda. Coe a mistura e, depois do banho higiênico, jogue do pescoço para baixo, mentalizando que o que você está procurando também está à sua procura.