Por O Dia

Publicado 19/04/2021 17:00

Rio - A lua crescente é o período em que as intenções e desejos plantados na lua nova prosperam. Por isso, é um bom momento para fazer as simpatias para conseguir o que é almejado e para o bom andamento de alguma esfera da vida. Aprenda ritual para melhorar as finanças.



Simpatia para melhorar as finanças



Em uma noite de lua crescente, coloque 7 moedas em um pote sob a luz do luar. Deixe até o amanhecer e depois enterre as moedas em um jardim florido, mentalizando prosperidade e abundância.