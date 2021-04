Olho grego Reprodução de Internet

Rio - O mau-olhado é como as energias negativas enviadas para outra pessoa são popularmente conhecidas. Quem as recebe costuma sentir cansaço, angústia e desânimo. Você sabia que as simpatias podem ajudar a proteger contra essa vibração? Descubra como se blindar para alcançar uma vida mais leve e com caminhos abertos. Conheça o ritual!

Ritual para afastar o mau-olhado



Pique cinco cravos da índia e coloque em um pote. Acrescente cinco colheres de óleo de girassol e uma colher de óleo de coco. Misture até formar uma pastinha e quando estiver homogêneo, passe nos ombros. Deixe secar por meia hora e tome o banho higiênico normalmente.