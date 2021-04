Erva-doce Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 15:02

Rio - Como diria a música dinheiro na mão é vendaval, não é mesmo? Às vezes, no meio do mês ele já sumiu na frente dos nossos olhos. A defumação de erva-doce e louro pode ser uma opção para atrair dinheiro para a sua vida. Isso porque, além de ajudarem a acalmar os sentimentos, as plantas contribuem para manter o foco para alcançar o que é almejado, assim, atraindo abundância e prosperidade. Por isso, é excelente para encorajar e elevar o padrão vibratório, dando harmonia para o âmbito financeiro.

Pegue um punhado de folhas de louro, outro de erva-doce e coloque em um recipiente para queimá-las. Em seguida, faça uma defumação andando pelos cômodos da sua casa. Enquanto isso, mentalize a fatura e a prosperidade entrando pela porta da frente do seu lar.