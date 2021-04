Por O Dia

Publicado 23/04/2021 08:00

Rio - O dia de Ogum é comemorado nesta sexta-feira. Cultuado no Candomblé e na Umbanda, é um dos orixás mais conhecidos do Brasil e é considerado a divindade da guerra, do ferro, da agricultura, da tecnologia e dos caminhos. No sincretismo religioso, é associado a São Jorge, o santo guerreiro da Igreja Católica.

Segundo o praticante da espiritualidade universalista Leonardo Almeida, do Espaço Ilumina, os filhos de Ogum são fortes e guerreiros, que buscam a espiritualidade profunda. “São pessoas ligadas ao trabalho braçal. Gostam de tecnologia, novidades e são pessoas curiosas. Eles não costumam se contentar com pouco, estão sempre em busca do melhor para própria vida e para ajudar os outros”, revela.De acordo com Rodrigo Almeida, também do Espaço Ilumina, no Candomblé, a cor associada a Ogum é o azul escuro. Já na Umbanda, é o vermelho. O número referente ao orixá é o 3 e, na Umbanda, também é usado o 7. A terça-feira é o dia da semana dedicado à divindade e a erva é a espada-de-são-jorge.Em homenagem a Ogum, Leonardo diz que pode ser ofertado feijão preto cozido sem o caldo. Anote: pegue os grãos e coloque dentro do alguidar (prato de barro). Acrescente três moedas, descarregadas na água corrente, e as regue com azeite de dendê. “Escreva seus pedidos em um papel e coloque dentro da oferenda. O ritual pode ser oferecido em uma estrada ou pode deixá-lo dentro de casa ao lado de um copo d’água com uma vela azul ou vermelha acesa. Outro ritual é abrir uma cerveja para a divindade”.