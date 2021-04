São Jorge Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 12:50

Rio - São Jorge é celebrado nesta sexta-feira. Segundo a crença, ele renunciou a carreira de militar para viver o Evangelho e, por isso, foi perseguido, preso e ameaçado. O santo representa coragem, honra e ajuda nas batalhas contra o mal.

Nascido na Capadócia, na Turquia, São Jorge viveu no período do Imperador Diocleciano, que ordenou prender todo soldado romano cristão. Mesmo com esse decreto, Jorge se manteve fiel aos princípios do cristianismo. Por essa razão, ele foi torturado e morto em 23 de abril, em Lida. O santo se tornou padroeiro dos escoteiros, da cavalaria, da Inglaterra, dos militares e do estado do Rio de Janeiro.



Oração da espada de São Jorge

Oh! Glorioso Guerreiro São Jorge, eu te suplico confiante que serei atendido, neste momento difícil da minha vida, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, com Vossa Espada de Luta, venha cortar todo mal e principalmente (faz o pedido). Com a força do teu poder de defesa, eu me coloco na proteção do teu escudo, para combater o bom combate contra todo mal ou influência negativa que estiver em meu caminho. Amém. São Jorge Cavaleiro, guiai-me. São Jorge Guerreiro, defendei-me. São Jorge Mártir, protegei-me.