Publicado 27/04/2021 13:04

Rio - São Marcos é um dos quatro evangelistas que dedicou a vida aos ensinamentos da palavra de Cristo. Segundo a crença, o santo partiu para a missão apostólica depois da morte de São Pedro e São Paulo. Em Alexandria, fundou uma igreja, onde seguiu demonstrando que a glória de Deus foi revelada em Jesus. Conheça as orações.

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a seu discípulo Marcos a graça do apostolado cristão e a narração do seu Santo Evangelho. São Marcos, rogai por nós, para que sejamos iluminados pela força do Evangelho. Amém.São Marcos me marque e São Manso me amanse. Jesus Cristo me abrande o coração e me parte o sangue mau, a hóstia consagrada entre mim; se os meus inimigos tiverem mau coração, não tenham cólera contra mim; assim como São Marcos e São Manso foram ao monte e nele havia touros bravos e mansos cordeiros e os fizeram presos e pacíficos nas moradas das casas, assim os meus inimigos fiquem presos e pacíficos nas moradas de suas casas, debaixo do meu pé esquerdo; assim como as palavras de São Marcos e São Manso são certas, repito:Filho, pede o que quiseres, que serás servido e, na casa que eu pousar, se tiver cão de fila, retire-se do caminho que coisa nenhuma se mova contra mim, nem vivos nem mortos, e batendo na porta com a mão esquerda, desejo que imediatamente se abra. Jesus Cristo, senhor nosso, desceu da cruz; assim como Pilatos, Herodes e Caifás foram algozes de Cristo, e ele consentiu todas essas tiranias, assim como o próprio Jesus cristo, quando estava no horto fazendo sua oração, virou-se e viu-se cercado de seus inimigos, disse: “Sursum corda”, caíram todos no chão até acabar a sua Santa Oração; assim como as palavras de Jesus Cristo, de São Marcos e São Manso abrandaram o coração de todos os homens de mau espírito, os animais ferozes e de tudo o que consigo quis opor, tanto vivos como mortos, tanto na alma como no corpo, e dos maus espíritos, tanto visíveis como invisíveis, não serei perseguido de Justiça nem dos meus inimigos que me quiserem causar dano, tanto no corpo como na alma. Viverei sempre sossegado na minha casa; pelos caminhos e lugares por onde transitar, vivente de qualidade alguma me possa estorvar, antes todos me prestem auxílio naquilo que eu necessitar. Acompanhado da presente Oração Santíssima, terei a amizade de todo mundo e todos me quererão bem, e de ninguém serei aborrecido.