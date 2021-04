No tempo de Vênus Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 13:40

Rio - As simpatias dão um empurrãozinho para fazer as coisas mudarem, porque abrem os caminhos para atrair o que é almejado. Quando o assunto é relacionamento, às vezes o término chega antes do que é esperado e a ausência repentina se transforma em saudade. As lembranças começam a ressurgir e a vontade de estar ao lado da pessoa é cada vez maior. Aprenda a simpatia para se reconciliar com a pessoa amada é algo difícil na vida de qualquer um.