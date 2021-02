Oração Reprodução de Internet

23/02/2021

Rio - São Valentim é o santo que dá o nome ao Dia dos Namorados em muitos países. Segundo a crença, ele viveu no tempo do imperador romano Cláudio II, que durante o governo proibiu a realização de casamentos com o objetivo de formar um grande exército. No entanto, o padre Valentim continuou celebrando os matrimônios em segredo e foi condenado à morte. Por isso, o santo se tornou protetor dos namorados.

Oração a São Valentim



São Valentim, que semeastes a bondade, o amor e a paz na Terra, sede meu guia espiritual. Ensinai-me a aceitar os defeitos e as falhas do meu companheiro e ajudai-o a reconhecer as minhas virtudes e vocações. Vós, que compreendeis os que se amam e desejam ver a união abençoada por Cristo, sede nosso advogado, nosso protetor e nosso abençoador. Em nome de Jesus! Amém!