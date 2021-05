Entenda o que representa sonhar com abraço Reprodução de Internet

Publicado 17/05/2021 15:20

Rio - Sonhar com abraço simboliza uma relação de parceria e cumplicidade com quem está sendo abraçado no sonho. Além disso, representa preocupação e um sinal de sabedoria. No entanto, é importante analisar o sonho para interpretá-lo corretamente.