Jasmim Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 15:20

Rio - Os banhos energéticos servem para limpeza das baixas vibrações reconstruindo as energias. A erva-cidreira tem como benefícios acalmar as pessoas nos momentos de aflição e nervosismo. Já o jasmim tem propriedades que aliviam o estresse e promovem o relaxamento. Além disso, atrai a harmonia e a paz.



Leia Mais Veja como fazer ritual da lua crescente para atrair o amor

Publicidade

Ritual para conquistar a harmonia



Ferva dois litros de água acrescente um punhado de erva-cidreira e as pétalas de jasmim. Coe a mistura quando ela estiver morna. Depois do banho higiênico, jogue a solução do pescoço para baixo, mentalizando harmonia.