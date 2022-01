Constelação - Reprodução de Internet

ConstelaçãoReprodução de Internet

Publicado 01/01/2022 06:00

ÁRIES



Pode pintar uma grana. Tem tudo pra iniciar 2022 com o bolso cheio. Os assuntos do coração devem ficar agitados e você pode atrair contatinhos.



TOURO



Vai agir de forma menos tradicional. O desejo de sair da rotina tende a crescer. Há sinal de romance, inclusive com alguém do seu círculo de amizade.



GÊMEOS



Os astros avisam que seu comportamento não será nada básico. Pode pintar uma herança que irá mudar sua vida. Com o mozão, a relação se aprofunda.



CÂNCER



Os relacionamentos e amizades ganham importância. Talvez mude sua lista de desejos para o ano. Se está na pista, há boas chances de iniciar um amor.



LEÃO



Seja criativa. Pode alcançar as suas altas expectativas e objetivos. Na saúde, risco de oscilações. Na união, você tende a seduzir.



VIRGEM



O seu gosto pela vida deve ficar mais forte. Pode ter facilidade para se relacionar com as pessoas. Com o mozão, talvez oficialize a relação.



LIBRA



Há sinal de mudanças no lar. Pode fortalecer a conexão com a família. Ficar em casa ao lado de quem ama deve trazer momentos especiais.



ESCORPIÃO



Os astros avisam que você deve se comunicar com facilidade. Há sinal de ótimos contatos. Se está na pista, seu jeito simpático pode atrair alguém.



SAGITÁRIO



Pode ter ideias modernas para a sua rotina hoje. Na saúde, pode ter uma melhora no bem-estar. Com o mozão, clima de honestidade.



CAPRICÓRNIO



Vai ter mais iniciativa. Vai querer viver coisas novas, mas o seu lado prático vai surgir. Tende a agir com cautela. A relação talvez fique intensa.



AQUÁRIO



Pode refletir um tempo no seu canto, apreensiva com o futuro. Há chance de ganhar uma grana. Se está na pista, pode pintar uma paixão.



PEIXES



Você deve se expressar com facilidade e charme. O seu signo tende a fazer planos ambiciosos. Relação antiga talvez seja renovada.