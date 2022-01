Vênus - Reprodução de Internet

VênusReprodução de Internet

Publicado 02/01/2022 06:00

ÁRIES



Pode trocar muitas ideias e conhecer gente nova. Há sinal de oportunidades inesperadas, mas muito vantajosas. A dois, pode mandar o marasmo pra longe.



TOURO



O cenário é perfeito para planejar o futuro. Os astros acentuam seu desejo por mudanças. Deve curtir momentos deliciosos a dois.



GÊMEOS



Vai ter facilidade para desenvolver ideias. Só tome cuidado para não se distrair demais. Se está na pista, talvez prefira um crush experiente.



CÂNCER



Há chance de pintar uma herança. Seus relacionamentos recebem ótimas energias. O romance tende a ganhar mais importância.



LEÃO



Você vai estar mais sociável e falante. Pode se relacionar com pessoas mais jovens. Pode virar sua própria patroa. Sinal de romance no horizonte.



VIRGEM



Vai ter foco nos detalhes e facilidade para resolver os perrengues. Pode expandir seus horizontes. Sexo quente na intimidade.



LIBRA



Seu signo deve ficar bem rolezeiro. Forte interesse por tudo que estimule suas ideias. Se já tem um mozão, vai querer conquistar alguns objetivos.



ESCORPIÃO



Há sinal de clima agitado no lar. Seu signo tende a ficar mais falante e fazer ótimos contatos. Com o love, pode falar o que sente.



SAGITÁRIO



Vai ser fácil se comunicar. Só tome cuidado para não exagerar na sinceridade. Se já tem um mozão, a vontade de ter estabilidade no lar vai crescer.



CAPRICÓRNIO



Você deve ter ideias para melhorar sua situação financeira. Pode fazer atividades diferentes e espantar a rotina. A união vai ser fortalecida.



AQUÁRIO



A sua habilidade para se expressar vai estar em alta. Em casa, a relação com a família deve evoluir. Se está na solteirice, curta bastante.



PEIXES



Talvez prefira ficar no seu canto e organizar a mente. O clima deve ficar uma delícia com os amigos. Com o mozão, vocês podem fazer planos.