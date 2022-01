Júpiter - Reprodução de Internet

Publicado 03/01/2022 06:00

ÁRIES



Vai se relacionar numa boa com seus colegas e chefes. A vontade de mudar os rumos da sua carreira deve falar alto. Pode começar um romance.



TOURO



O seu signo vai estar mais amável e sentimental. Tende a se dar bem nos relacionamentos. Com o mozão, talvez fique imprevisível.

GÊMEOS



Utilize o seu instinto para os negócios. Deve atrair clientes e alianças e há chance de receber a herança. Com o mozão, vai espantar o marasmo.



CÂNCER



Contratos ou assuntos legais podem render dindim. As conexões no trabalho podem ficar mais profundas. A paquera vai render experiências calientes.



LEÃO



Talvez se torne mais popular no trabalho. Algum sintoma pode surgir, mas tome cuidado que tudo vai acabar bem. Vai ser criativa com o mozão.



VIRGEM



Os sentimentos tendem a se intensificar e você talvez fique mais exigente. Tente não ser agressiva. Sonhos para o futuro vão marcar a relação.



LIBRA



Busque manter um bom clima com todos. Se trabalha em home office, deve contar com um ambiente agradável. Você vai atrair diversos crushes.



ESCORPIÃO



O seu jeito de ser vai trazer uma harmonia em seus contatos. Nos estudos, talvez aprenda coisas novas. A união se fortalece bastante.



SAGITÁRIO



Há boas chances de ganhar uma graninha extra. Seu bom gosto deve crescer. No amor, talvez olhe torto pra rotina e formalidades.



CAPRICÓRNIO



Pode ganhar a simpatia das pessoas. O desejo de mudar as suas condições de vida tende a crescer. Pode abrir o coração para o crush.



AQUÁRIO



Uma energia de autoconhecimento deve pintar. É uma boa hora para refletir e meditar. Se está na solteirice, deve bater a vontade de se ligar a alguém.



PEIXES



Vai arrasar no convívio com os amigos. Alguém bem próximo pode te ajudar a alcançar seus objetivos. No romance, planeje o futuro com seu amor.