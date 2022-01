Júpiter e Saturno - Reprodução de Internet

Publicado 04/01/2022 06:00

ÁRIES



Os astros avisam que é melhor ficar de olho na carteira. Há risco de surgirem gastos inesperados. O romance deve ficar movimentado.



TOURO



A necessidade de ser reconhecida pode te levar a insistir em metas irreais. A sua ambição vai crescer. Se está na pista, tudo indica que irá fazer sucesso.



GÊMEOS



A falta de liberdade pode te aborrecer. Aposte no seu jogo de cintura para mudar as coisas. Um romance a distância deve ficar mais firme.



CÂNCER



Há sinal de perrengues na vida pessoal. Invista na sua intuição e sensatez para se livrar de problemas. Tenha iniciativa na vida amorosa.



LEÃO



Busque a sua independência com cuidado e responsabilidade. Aja com seriedade no trabalho e em casa. No sexo, seus desejos vão se fortalecer.



VIRGEM



Os astros trazem senso de dever no emprego. Aposte no seu lado prático e pode se dar bem. Não vai parar de receber mensagens dos contatinhos.



LIBRA



Herança pode causar dor de cabeça. Tenha cautela hoje, mas seja criativa e demonstre o seu charme. Pode se declarar para o mozão.



ESCORPIÃO



O desejo de ter autonomia pode falar alto. Pode agir de modo imprevisível. Se tem um crush em vista, alguém da família talvez te ajude.



SAGITÁRIO



A rotina no trabalho talvez te desanime. Proponha algumas inovações para os seus chefes. No amor, autoconfiança e sedução em alta!



CAPRICÓRNIO



Pode faturar um dinheirinho extra. Leve as finanças com seriedade e esperteza. No amor, sinal de sinceridade e estabilidade.



AQUÁRIO



Se trabalha em casa, aposte na criatividade. Os astros favorecem o emprego e a ambição. Se estiver na pista, chance de se atirar em um lance.



PEIXES



A teimosia pode te dominar, mas vai ter responsabilidade. Pode ser difícil assumir novas tarefas. Talvez se envolva com o crush dos sonhos.