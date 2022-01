Urano - NASA

Publicado 06/01/2022 06:00

ÁRIES



Pode deitar e rolar na bufunfa. Você deve ter ideias diferentes para ganhar mais dindim. Ótimo dia para viajar com o seu mozão.



TOURO



Há sinal de sucesso em reuniões. Sua vida social também recebe bons estímulos. Aposte no seu lado romântico, que deve ficar mais forte.



GÊMEOS



Vai ficar mais ligada nos assuntos profissionais. Utilize a sua intuição para atingir as suas ambições. Há chance de dar match na paquera.



CÂNCER



Pode formar novas amizades hoje. Nos estudos, deve evoluir e aprender muito. Se está na pista, talvez sinta medo de encalhar.



LEÃO



A vontade de não ter patrão deve gritar. Aposte no seu sexto sentido e seja criativa. Momento perfeito para investir em sonhos a dois.



VIRGEM



Os astros revelam que seu signo talvez seja menos metódico. Vai ser mais original e criativa. Boa hora para você e o mozão sacudirem a poeira.



LIBRA



Vai ter ótimas ideias de negócios. Na saúde, corpo e mente estão numa boa. Se está na pista, a carência pode te fazer recorrer a um contatinho.



ESCORPIÃO



Os seus relacionamentos pessoais e profissionais devem ser um arraso. Participe de sorteios e apostas. Assuntos do coração se destacam.



SAGITÁRIO



Restrições e rotina devem sumir do seu vocabulário. Pode modernizar as coisas no serviço. Com o mozão, há chance de começarem um novo capítulo.



CAPRICÓRNIO



Seja mais ousada em seus contatos. A vontade de se libertar e viver coisas que nunca experimentou vai pintar. Planeje o futuro com o mozão.



AQUÁRIO



O seu signo tende a buscar novas maneiras de ganhar dinheiro. Pode conquistar a tão sonhada independência. Conheça pessoas na paquera.



PEIXES



Faça novos contatos e aprenda coisas úteis. Use a sua intuição para definir o melhor caminho. Pode aumentar a família na vida a dois.