Publicado 07/01/2022 06:00

ÁRIES



A sua personalidade agradável vai ser bem-vista por todos. Pode se dar bem no contato com o público. Vida amorosa vai estar um show.



TOURO



Grandes chances de ter sucesso em reuniões. Você tende a ficar descontente e talvez tenha a ajuda de amigos. Deve renovar o romance.



GÊMEOS



O seu instinto para os negócios vai estar em alta. Você vai conseguir chamar a atenção no que faz e ter sucesso. Sinal de sexo intenso para o casal.



CÂNCER



Vai ser mais popular, o que vai fazer com que você tenha bons contatos. Se já se amarrou, a intimidade com o mozão cresce e se fortalece.



LEÃO



Pode ficar mais prestativo e sociável e vai ter grandes frutos. Cuidados com o corpo podem trazer saúde. Seduza bastante na conquista.



VIRGEM



Você vai se dar bem com todo mundo hoje. Pode formar parcerias lucrativas. Se está só, um crush talvez fique mais íntimo e sério.



LIBRA



Vai sextar com grande energia. Tende a se relacionar muito bem com os colegas, a chefia e a clientela. No amor, os sentimentos se intensificam.



ESCORPIÃO



Você tende a se expressar com facilidade. Bom dia pra fazer uma fezinha. Seja com o love ou o crush, programas tranquilos se destacam.



SAGITÁRIO



Os astros estimulam seu talento para as finanças. Com a família, o clima deve ser de mais emoção. No relacionamento, aposte nos momentos a dois.



CAPRICÓRNIO



Pode conseguir favores das pessoas com seu bom papo. Só evite mal-entendidos. O seu magnetismo poderoso deve atrair um amor.



AQUÁRIO



Vai estar mais sociável e com gosto apurado. Grandes chances de encher o bolso. No romance, aposte na imaginação para melhorar o astral.



PEIXES



A sua intuição vai bombar e mostrar o melhor caminho a seguir. Seja criativa para alcançar seus objetivos. Uma amizade pode virar um romance.