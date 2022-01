Júpiter - Reprodução de Internet

JúpiterReprodução de Internet

Publicado 09/01/2022 06:00

ÁRIES



Vai contar com muita agilidade e atitude. Há chance de ter uma ideia sensacional para empreender. Se estiver na pista, chegue chegando.



TOURO



Pode embarcar em aventuras, inclusive financeiras. Se precisa estudar, será preciso ter mais foco. O romance tende a ficar intenso e animado.



GÊMEOS



Há sinal de transformações nas amizades. Se tem uma ideia, não revele a qualquer um. Se estiver solteira, pode pintar uma amizade colorida.



CÂNCER



Valorize as pessoas queridas, mas não dê importância demais aos outros. Saúde fortalecida. Com o love, não deve agitar a relação.



LEÃO



O seu bom gosto está em alta. Corre o risco de deixar suas economias em estado por conta de comprinhas. Pode dar match na hora com o crush.



VIRGEM



Você corre o risco de fazer drama com coisas complicadas. Vai ter muito pique para terminar suas obrigações. No sexo, o clima promete esquenta.



LIBRA



Cautela com rivais e falsianes. Você tende a tomar a iniciativa para melhorar as suas relações. Com o mozão, deve se deixar levar pelo momento.



ESCORPIÃO



As emoções podem prejudicar as suas relações. Nas finanças, vai se sentir determinada para faturar. No amor, deve esbanjar coragem.



SAGITÁRIO



Pode gastar demais hoje. Você deve contar com mais iniciativa para conquistar sua independência. Há sinal de romantismo na vida a dois.



CAPRICÓRNIO



A vontade de ajudar seus familiares se fortalece. Vai ter mais sensibilidade para aprofundar laços. No romance, tudo vai bem.



AQUÁRIO



Deve guardar seus sentimentos e ficar na sua. Nos estudos, talvez falte pique. Se estiver na pista, vai arrasar na paquera.



PEIXES



Controle a vontade de agradar os outros. Pode ser feita de boba e ficar no prejuízo. Com mais confiança no seu taco, pode viver um romance.