Publicado 10/01/2022 12:50

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões da vida, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas. O salmo 1 revela a diferença entre os justos e os ímpios. A prece mostra que os que se afastam do caminho do Senhor podem sofrer consequências. Deus está pronto para ajudar as pessoas que seguem a sua palavra e garante a proteção contra todos os males.

Salmo 1



Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo; as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios; mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos; porém o caminho dos ímpios perecerá.