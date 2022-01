Constelação - Reprodução de Internet

ConstelaçãoReprodução de Internet

Publicado 11/01/2022 06:00

ÁRIES



Seja criativa para ganhar uma graninha e siga a sua intuição. Só evite emprestar grana pra um amigo. Com o mozão, pode conquistar objetivos.



TOURO



Tudo indica que vai desejar sair da mesmice. Na vida profissional, pode bater uma insegurança. Com o mozão, o clima é de harmonia.



GÊMEOS



Vai querer curtir a liberdade. Utilize a criatividade pra fugir da monotonia. Se está na pista, pode rolar atração intensa por alguém misterioso.



CÂNCER



Você tende a mudar planos e objetivos em busca de maior independência. Há risco de perdas nas finanças. Se busca um amor, pode pintar alguém.



LEÃO



Os astros te incentivam a buscar coisas originais. Pode rever suas ambições na carreira. Se está na pista, talvez encontre uma paixão.



VIRGEM



O seu signo tende a ficar mais rebelde. Foque nos estudos para alcançar seus objetivos. Pode iniciar um lance com uma nova paquera.



LIBRA



Você deve ter ideias inovadoras. Ótimo dia para investir e tentar virar sua própria patroa. Se busca um love, pode dar match com alguém.



ESCORPIÃO



As suas relações vão passar longe da rotina. Aposte na sua intuição. Seja com o mozão ou o contatinho, vai expor o que sente.



SAGITÁRIO



Busque novas formas de se destacar e tenha resultados sensacionais. Tenha cautela com prazos. Em casal, poderá contar com a ajuda do mozão.



CAPRICÓRNIO



Pode ser um bom dia para pensar em empreender. A sorte vai estar do seu lado. Prepare o coração, pois os assuntos afetivos devem ser um bafo.



AQUÁRIO



Talvez inicie um empreendimento. Há sinal de mudança de lar. Se está na solteirice, boas chances de conhecer alguém bem interessante.



PEIXES



O seu poder de comunicação deve bombar. A intuição promete te ajudar a perceber as coisas. Com o love, ideias criativas tendem a agitar a relação.