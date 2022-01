Vênus - Reprodução de Internet

Vênus

Publicado 12/01/2022 06:00

ÁRIES



Os astros derramam energias positivas na sua carreira. Há sinal de mudanças que irão transformar sua vida. Ótimo dia, se tem um crush em vista.



TOURO



Você tende a ter mais interesse em seus contatos. Os astros ressaltam a sua vontade de aprender. No romance, invista numa maior conexão.



GÊMEOS



Há sinal de transformações na sua vida hoje. Boas chances de se dar bem e obter uma herança. Talvez engate paquera com um contatinho.



CÂNCER



Na área profissional, tem tudo pra brilhar e fechar parcerias vantajosas. Há chance de fazer ótimos contatos No amor, é hora de marcar presença.



LEÃO



No trabalho, você vai ser reconhecida. Se está em busca de emprego, pode se dar bem. Na vida a dois, vai saber o tipo de relação que busca.



VIRGEM



Você tende a esbanjar criatividade e espontaneidade. Boa hora para fazer uma fezinha. Se quer conquistar o crush, invista nos seus pontos fortes.



LIBRA



Pode pintar uma grana extra. Talvez realize o sonho da casa própria. A Lua avisa que começar um romance agora deve ser uma delicinha.



ESCORPIÃO



Vai ter habilidade para se comunicar. O seu talento com as palavras vai ajudar em seus relacionamentos. Resolva os perrengues com o love.



SAGITÁRIO



A profissão tem tudo pra render uma boa bufunfa. Há sinal de transformações muito boas na sua vida. Tenha uma conversa sincera com o mozão.



CAPRICÓRNIO



Você conta com força para correr atrás dos seus desejos. Boas chances de mudar sua condição de vida. Um romance iniciado agora vai dar bom.



AQUÁRIO



Tudo indica que estará mais popular. Os astros indicam que a ligação com a família tende a ficar mais forte. Acione os contatinhos na paquera.



PEIXES



O seu signo estará mais popular com os colegas. Pode aprofundar nas suas amizades. Com o love, abra o jogo, se algo te incomodar.