Júpiter e Saturno - Reprodução de Internet

Júpiter e SaturnoReprodução de Internet

Publicado 14/01/2022 06:00

ÁRIES



As suas relações podem enfrentar mal-entendidos. Investir em meditação pode trazer bem-estar. Ótima hora para se dedicar ao amor.



TOURO



Dúvidas sobre a carreira podem encher sua cabeça. Aposte no seu jeito organizado. Seja com o crush, expresse o que sente e o que pensa.



GÊMEOS



Evite entrar em discussões. As chances de chegar a um consenso são mínimas. Boa hora pra chegar no contatinho e evoluir a relação.



CÂNCER



A sua mente pode se distrair com facilidade. Use a criatividade, mas mantenha os pés no chão. Com o mozão, pode ser fácil enxergar o que quer.



LEÃO



Há sinal de perrengues em suas parcerias profissionais. Maneire na vontade de mandar nos outros. Com o mozão, mude o que não está dando certo.



VIRGEM



Há risco de pintar tretas com colegas e chefes. Procure controlar seu perfeccionismo. A Lua avisa que um amor iniciado hoje vai dar bom.



LIBRA



Talvez aconteçam alguns mal-entendidos. Não é o melhor momento para arriscar sua grana. Se está na pista, foque num só crush.



ESCORPIÃO



A comunicação fica prejudicada e há risco de tretas. Evite voltar às discussões do passado e respire fundo. Com o mozão, mude o que for necessário.



SAGITÁRIO



Vai ter dificuldade com informações erradas e acordos. Trabalhe em silêncio e revise tudo para não se prejudicar. O romance vai estar em harmonia.



CAPRICÓRNIO



As finanças podem ficar bagunçadas. Para evitar problemas, planeje o orçamento e maneire. Com o mozão, nada de dar murro em ponta de faca.



AQUÁRIO



Vai querer falar bastante, mas se controle. Respire e seja paciente, sem estresse. Se está na pista, tudo indica que terá certeza do que quer.



PEIXES



Há sinal de perrengues envolvendo fofocas. Cautela com as intenções dos outros e ouça a sua intuição. Boa hora pra se comprometer no amor.