Vênus - Reprodução de Internet

VênusReprodução de Internet

Publicado 15/01/2022 06:00

ÁRIES



A conexão com a família vai se fortalecer. Se estiver de folga, tende a se sentir mais à vontade no lar. Se está na pista, talvez conheça alguém.



TOURO



Vai ser um ombro amigo hoje. Seu jeito mais simpático deve fazer a sua vida social bombar. Pode se apaixonar por um amigo e se envolver.



GÊMEOS



Muita imaginação vai te ajudar a encher o bolso. Há chance de ganhar uma boa comissão. Se está na pista, seu jeito otimista deve atrair contatinhos.



CÂNCER



A proximidade com a sua família tende a crescer. Evite remoer as coisas do passado. Na união, o contato com o seu love tende a se fortalecer.



LEÃO



O seu signo vai estar mais sensível e preocupado. Há risco de se magoar. Se está na pista, pode pintar um crush e o clima esquentar.



VIRGEM



A vida social vai ficar mais agitada. O desejo de ter estabilidade na vida deve crescer. Se busca um amor, podem rolar alguns convites de crushes.



LIBRA



Tudo indica que vai conhecer muita gente hoje. Reforce os cuidados com a saúde. Com o mozão, há boas chances de vocês alcançarem um sonho.



ESCORPIÃO



É uma boa hora para pesquisar e se organizar. A sorte vai te ajudar nos jogos. Se troca mensagens com um crush, vai ter boas notícias hoje.



SAGITÁRIO



Nos negócios, a dica é ouvir a intuição e apostar na criatividade. Pode pintar uma herança. Na vida em casal, o clima com o seu mozão será top.



CAPRICÓRNIO



O seu signo vai estar mais sociável com todo mundo. Boas chances de fechar parcerias de sucesso. Seu lado sentimental vai surgir na paquera.



AQUÁRIO



Na saúde, é melhor adotar hábitos equilibrados. À noite, os astros avisam que pode rolar uma graninha extra. Há chance de iniciar um romance.



PEIXES



Com a Lua brilhando para o seu signo, a sua sensibilidade fica poderosa. Ótimo dia para fazer uma fezinha. Ótimo dia para desencalhar no amor.