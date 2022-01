Sistema Solar - Reprodução de Internet

Publicado 16/01/2022 06:00

ÁRIES



Dia perfeito pra curtir a família. Faça algo diferente do dia a dia, que pode até trazer dinheiro. A ligação a dois aumenta. Se está só, há chances com um ex.



TOURO



Talvez queira sair da rotina. Há chances de fazer uma viagem - os astros só pedem cautela com as finanças. No amor, se quiser mimos, aposte no diálogo.



GÊMEOS



Pode ter ideias criativas para ganhar dinheiro. Poderá contar com ajuda de outras pessoas, mas controle os gastos. Sinal de transformações no amor.



CÂNCER



Pode curtir momentos descontraídos com as pessoas que gosta. O desejo de ter mais liberdade pode bater forte e te levar a mudar planos. Romance ganha importância.



LEÃO



Aproveite para traçar metas profissionais. Na saúde, com dedicação, há chance de vencer um perrengue. Se está na pista, melhor pensar antes de se envolver.



VIRGEM



Se depender dos astros, você vai descobrir coisas novas e abrir seus horizontes. Quanto mais aprender, mais tende a se sentir livre. Sexualidade a todo vapor.



LIBRA



O desejo de liberdade e independência deve te levar a adaptar alguns objetivos na carreira. Há chance de mudar o status no romance.



ESCORPIÃO



Vai querer curtir pessoas com quem tenha afinidades. Só evite discussões sobre dinheiro. Pode se envolver com alguém de fora. Com o mozão, cuidado com a rotina.



SAGITÁRIO



Vai sair do convencional, inclusive nos cuidados com a saúde. Habilidade financeira em alta, mas há risco de gastar com o que gosta. Intimidade quente!



CAPRICÓRNIO



Vai contar com criatividade e originalidade, se expressando de forma mais livre, e buscará independência emocional. Espontaneidade também no amor e na conquista.



AQUÁRIO



Há sinal de mudanças na família ou de casa. Aposte em hábitos saudáveis de alimentação. Na conquista, atenção para não cair em cilada.



PEIXES



O desejo de viajar estará aceso, mas se não rolar, se jogue num rolê diferentão! Nas amizades, vai descobrir com quem contar. Sinal de sorte no amor!