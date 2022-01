Urano - NASA

Urano

Publicado 17/01/2022 06:00

ÁRIES



Pode rolar forte ligação com o pessoal de casa. Na carreira, seu lado mandão deve vir à tona - não caia em provocações. A Lua traz uma vibe boa o sexo.



TOURO



Tende a ficar mais tolerante nesta manhã. Vai conseguir expressar o que sente e suas relações podem evoluir, mas atenção ao trabalho. Vida sexual vai bombar!



GÊMEOS



Tem tudo pra arrasar na profissão, sobretudo se trabalha com artes, publicidade ou comércio. Se está só, pode rolar chuva de contatinhos. A dois, noite quente!



CÂNCER



Nos estudos, deve contar com dedicação e boa memória. Seu humor pode oscilar. Parceria talvez chegue ao fim. No amor, cuidado com cobranças das duas partes.



LEÃO



Seu lado intuitivo virá à tona. Chance de ganhar uma herança ou presentinhos. Dê mais atenção à saúde. Boa hora pra colocar seu poder de seducência pra jogo.



VIRGEM



Chances de fazer parcerias profissionais, mas não revele seus planos antes da hora. Se a carência bater, peça chamego ao mozão ou acione um contatinho!



LIBRA



Popularidade em alta no trabalho e na conquista. Na saúde, pode apostar em terapias complementares. Talvez role tensão com familiares. A Lua protege o romance.



ESCORPIÃO



Sinal de sucesso com ensino, publicidade ou exportação. Mas cuidado na hora de se expressar. Momento favorável para o sexo.



SAGITÁRIO



Negócio de família ou ligado a finanças de outras pessoas tem tudo pra ser sucesso. Atenção redobrada com sua grana! Clima de atração e encantamento.



CAPRICÓRNIO



Se depender do céu, você fará excelentes parcerias profissionais. A Lua tende a intensificar as diferenças nas relações, então aposte no diálogo.



AQUÁRIO



Chances de ganhar mais dinheiro com seu trabalho. No fim da tarde, as emoções podem se intensificar e a carência pode dar as caras.



PEIXES

Seu sexto sentido estará afiado. Cuidado com pessoas que podem tentar abusar da sua boa vontade. Relação iniciada agora tem tudo para ficar firme.