Publicado 18/01/2022 06:00

ÁRIES



Tudo indica que terá facilidade para se relacionar. Mas à tarde, cuidado para não dar respostas atravessadas. No romance, muito pique pra se divertir.



TOURO



Se trabalha com parentes ou em casa, as coisas tendem a fluir bem. À tarde, há risco de receber críticas. Se está na pista, talvez um familiar te apresente alguém.



GÊMEOS



Seu lado otimista dá as caras e será mais fácil iniciar um projeto. Só cautela pra não ficar de conversa fiada no serviço. No amor, saiba ouvir mais.



CÂNCER



Chances de ganhar grana, mas atenção com parcerias. Vai selecionar seus contatos com rigor. Se já tem um love, talvez queira mostrar pra todo mundo.



LEÃO



Na área profissional, pode ter facilidade para escolher parceiros. Procure não se preocupar tanto com o que os outros pensam. No amor, vai valorizar a aparência.



VIRGEM



Trabalhar só será tudo de bom. À tarde, estresse pode afetar a saúde - cuide da mente e do corpo. Se está só, evite dar match no crush só por carência.



LIBRA



Vai correr atrás das suas metas com mais vontade. Seu jeito simpático ajuda a fazer contatos. Se está só, chance de se envolver com uma pessoa atraente.



ESCORPIÃO



Vai buscar reconhecimento e riqueza! Há chance de mudar de cargo, emprego ou até de profissão. O clima com a família pode pesar, então bora segurar a língua.



SAGITÁRIO



Seu lado inspirado te ajuda a arrasar no trabalho. Se vai viajar, cuidado com informações. A dois, pensem em aventuras para se divertir.



CAPRICÓRNIO



Só irá se ligar a negócios profissionais se sentir uma maior conexão. Se estiver na pista, talvez prefira alguém experiente. A dois, pode se revelar na cama!



AQUÁRIO



A vontade de receber atenção talvez fique maior. Olho aberto com rivais no serviço. Na conquista, vai querer mais de um alvo - não exagere para não dar ruim!



PEIXES



Seu jeito sociável pode te favorecer no emprego. Podem surgir inquietações - hábitos saudáveis ajudam. Se está só, chance de romance com alguém do trabalho.