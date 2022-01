Planeta Marte - Reprodução de Internet

Publicado 19/01/2022 06:00

ÁRIES



Criatividade, talento artístico e sorte em alta. Se está na pista, pode se envolver num romance passageiro. A dois, vai querer mais atenção.



TOURO



A ligação com a família se fortalece. Há sinal de mudança ou reforma em casa. Na vida amorosa, é hora de ir atrás do que deseja.



GÊMEOS



Seu signo deve ficar mais expansivo e emotivo, só cautela para não falar demais e acabar se metendo em mal-entendidos. Vai focar na vida amorosa.



CÂNCER



Se trabalha com atendimento ao público, produtos alimentícios ou artigos domésticos, tem tudo pra ganhar dindim. Pode até ajudar parente. Sensualidade em alta.



LEÃO



Seu humor pode oscilar e você deve ficar sensível. O romance ganha mais importância e dedicação sua. A Lua Cheia favorece os encontros sexuais.



VIRGEM



Impulsividade em alta - pense bem antes de agir. Descanse para recarregar as energias. Bom momento para usar suas qualidades na vida amorosa.



LIBRA



Mais sociável, pode se dar bem com todo mundo, reatar relações e fazer amigos novos. Mudanças no visual e romances mais sérios protegidos pela Lua.



ESCORPIÃO



A vontade de ganhar reconhecimento se fortalece. Área ligada à comunicação, política ou viagens está em destaque. Desejo de construir uma família vai aparecer.



SAGITÁRIO



Há chances de se aproximar de pessoas com quem tenha afinidades, inclusive com gente que mora longe de você. No romance, vai precisar de jogo de cintura.



CAPRICÓRNIO



Há chances de crescer no que faz. Sua ambição tende a crescer e você vai querer conforto. A relação talvez precise de colaboração para dar certo.



AQUÁRIO



Parcerias têm chances de dar certo. Se está só, busque alguém que seja seu número. No amor, perrengues podem aparecer, mas com paciência, tudo se resolve.



PEIXES



Serviço com público está em evidência. Evite afogar as emoções na comida! A Lua Cheia traz energia de autoaceitação. No romance, mostre-se mais!