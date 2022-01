Constelação - Reprodução de Internet

Publicado 20/01/2022 06:00

ÁRIES



Vai se dedicar mais às tarefas. Na saúde, aposte numa alimentação equilibrada. Se já tem um mozão, inove na relação. Na paquera, amigos podem virar algo mais.



TOURO



Com seu jeito reservado e esperto, pode se dar bem com as pessoas. Bom dia pra tentar a sorte num jogo. Separe o trabalho da vida pessoal para não dar briga a dois.



GÊMEOS



Cuidado com o excesso de sinceridade. Bons momentos em casa. Há chance de iniciar um romance à distância. Seu espírito aventureiro dá as caras a dois.



CÂNCER



Seu lado preocupado pode vir à tona - encontre um lugar tranquilo para trabalhar. A relação amorosa tem tudo pra ficar intensa.



LEÃO



Vai ter facilidade para ganhar e poupar grana. A relação ganha mais importância. Se está na solteirice, há chance de união vantajosa.



VIRGEM



Vai mostrar praticidade e organização. Mas seu lado crítico deve crescer - controle os julgamentos. Tende a valorizar a aparência, o que deve render elogios.



LIBRA



Talvez queira se afastar das pessoas e prefira sossego. No amor, seu romantismo deve ficar muito on! Seu magnetismo sexual estará poderoso.



ESCORPIÃO



Vai ter vontade de ajudar quem precisa e ser ajudado. Só controle o seu lado desconfiado. Há chance de conquistar um cantinho seu.



SAGITÁRIO



Vai assumir responsabilidades e ser mais prestativa com os colegas. Trabalho ligado à natureza está em evidência. Sua imaginação tira o romance da monotonia.



CAPRICÓRNIO



Seu senso prático tende a beneficiar o serviço e os estudos. Ficar perto da natureza renova o astral. A dois, há chance de conquistar uma situação sólida.



AQUÁRIO



Um clima de inibição talvez apareça e te deixe mais na sua, sem tanta vontade de se expor. Pode pintar ajuda financeira. No amor, vai sobrar iniciativa.



PEIXES



Nas parcerias profissionais, você tende a agir com cautela e modéstia. Se busca um love, seu jeitinho misterioso deve fazer sucesso. Solte-se na intimidade!