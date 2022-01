Planeta Terra - Reprodução de Internet

Planeta TerraReprodução de Internet

Publicado 21/01/2022 06:00

ÁRIES



Pela manhã, pode ter ideias para ganhar dinheiro. Refeições mais saudáveis tendem a trazer ótimos resultados para o seu corpo. No amor, fogo na intimidade!



TOURO



Tudo indica que deixará a rotina e buscará novas experiências. Um clima de fascínio e atração deve rolar com o seu mozão ou, caso esteja só, com o contatinho.



GÊMEOS



Há sinal de mudanças com bens imóveis, mas devem ser positivas. Seu instinto para os negócios estará tinindo. No amor, vai saber bem o que quer.



CÂNCER



Pode deixar o passado de lado e fazer mudanças nos seus objetivos. Nas amizades, sinal de conversas que podem render ideias. No amor, reforce o diálogo.



LEÃO



Trabalho relacionado com enfermagem, nutrição, moda, cosméticos, artes ou produtos de higiene tende a render boa grana. Na vida amorosa, abra-se para o inesperado.



VIRGEM



Pode brilhar na carreira, sobretudo se atua com ensino, propaganda, idiomas, publicação, comércio com outras cidades ou países. O sexo promete ferver!



LIBRA



Chance de investir em parceria de negócio que tem tudo pra dar certo e render dinheiro. Ouça sua intuição. Clima de harmonia fortalece a ligação com a família.



ESCORPIÃO



Energias para atrair parcerias profissionais, inclusive com amigos, e animar as relações. Apimente a intimidade a dois. Com o crush, chances de rolar algo.



SAGITÁRIO



Sem apego a regras ou ao passado, deve ter ideias para inovar e agilizar as tarefas. Na saúde, medicina inovadora pode trazer bem-estar. Sedução em alta.



CAPRICÓRNIO



Vai mostrar seu lado criativo e ousado, o que deve render bons frutos. Dia de sorte! Boas chances de receber favores e conseguir o que quer.



AQUÁRIO



Boas vibes para os negócios. Pode rolar mudanças em casa. Com o mozão, os encontros sexuais devem ficar picantes. Se está só, vai querer um amor só seu.



PEIXES



Com a mente afiada, deve fazer ótimos contatos. Se estuda, tende a colocar tudo em ordem. Estará mais sociável. No amor, mostre seus encantos.