Publicado 22/01/2022 06:00

ÁRIES



Chances de subir de cargo ou receber oferta de emprego. Se pintar viagem, controle a irritação. Se está na pista, vai atrair contatinhos rápido.



TOURO



Se puder passear, seu sabadão deve ser top. Pode rolar bons momentos com o mozão ou contatinhos. Seu bem-estar pode oscilar conforme seu estado emocional.



GÊMEOS



Podem rolar boas mudanças emocionais, sobretudo com relação à família. No trabalho, uma parceria pode dar ruim se não fugir de tretas. No romance, vai esbanjar sedução.



CÂNCER



Há chance de fazer parcerias de sucesso. À tarde, seu signo tende a ficar impaciente: procure não esquentar a cabeça com probleminhas. Se puder viajar, se joga!



LEÃO



O trabalho tem tudo pra dar bom, o que resultará em grana no bolso. Na saúde, pode se livrar de um problema. No amor, tende a expressar o que sente.



VIRGEM



Sua criatividade e boa memória estão em destaque – aproveite! À tarde, pode ficar impaciente, principalmente com a família. No amor, cuidado com o ciúme.



LIBRA



Pegue leve na sinceridade hoje. Se está na pista, vai atrair fácil. Com o mozão, ceder em algumas coisas pode ajudar no romance.



ESCORPIÃO



Vai ter facilidade para os estudos e comunicação, mas há risco de perrengue nas finanças. No romance, melhor se afastar até acalmar os ânimos.



SAGITÁRIO



Vida profissional ganha uma mudança radical. A dois, clima de harmonia. Se está na pista, seu jeito de falar cativante vai atrair contatinhos.



CAPRICÓRNIO



Se puder passear, tem tudo pra aprender coisas novas. Sua popularidade também pode bombar, mas cuidado com as reações intensas.



AQUÁRIO



Suas relações ficarão mais profundas. Pode ajudar as pessoas e receber apoio também. Tenha mais paciência hoje. A dois, vai buscar união.



PEIXES



Pode ter grandes ideias e planos. Mas precisará de paciência no trabalho. No romance e na conquista, a Lua vai esquentar o clima.